График движения трамваев из-за ремонта путей на улице Первой Пятилетки

Министерство дорожного хозяйства региона опубликовало, как будут следовать трамваи по измененным маршрутам из-за ремонта трамвайных путей по улице Первой Пятилетки. До 24 декабря включительно движение трамваев на участке от автодороги Меридиан до улице Горького будет закрыто полностью, для автомобильного транспорта вводятся ограничения.



Начиная с завтрашнего дня, 30 ноября, с 22-00 движение автотранспорта по улице Первой Пятилетки будет ограничено по крайним левым полосам. Для проезда останутся от одной до двух полос, в зависимости от ширины проезжей части.

На время проведения ремонтных работ трамваи будут следовать по измененным маршрутам:



- №5 — ЧМК — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ул. Чистопольская (в оба направления);



- №8 — ЧЭМК- ул. Горького — ул. Чистопольская (в оба направления);



- №15 — Чичерина- ул. Карла Маркса- ЧГРЭС - ЧТЗ (в оба направления);



- №18 — ЧМК - ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ул. Чистопольская (в оба направления);



- №22 — Чичерина — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС - ул. Чистопольская (в оба направления).



Водителей просят планировать свои поездки с учетом введенных ограничений.

Глава Челябинска дала поручение дала поручение проработать схемы объезда, а также привлечь дополнительных сотрудников ГИБДД для регулировки дорожного движения.