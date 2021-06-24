Губернатор подключился к решению проблемы в Локомотивном - в город направлен министр

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подключился к решению проблемы в Локомотивном городском округе, где жители уже не один день остаются без централизованного водоснабжения и не организован нормальный подвоз воды. В муниципалитет направлен министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.

По данным городской администрации, на магистральном водоводе за последние дни произошло несколько порывов пластиковых труб диаметром 400 миллиметров: с 14 по 18 июня – три, с 20 по 22 июня – два. Аварийные ситуации привело к остановке водовода и резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. Воду жителям привозили, но четкого графика не соблюдалось, и вода была не питьевая, сообщают горожане.

Накануне, 23 июня, на водоводе снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день.

В администрации Локомотивного городского округа пояснили, шесть часов утра предпринимался запуск насосов станции третьего подъема, но из-за недостаточного количества воды, насосы не запустились. «Очередной запуск насосов запланирован на 18 часов», - сообщает мэрия.

В настоящее время идет набор необходимого объема воды в резервные емкости для запуска насосов (их объем составляет одна тысяча 250 кубических метров. «Чтобы набрать необходимый объем потребуется 12-15 часов. Также потребуется минимум 12 часов на заполнение системы, так как длинна водовода составляет порядка 30 километров», - пояснили в пресс-службе правительства области.

Продолжается подвоз питьевой и технической воды по дворам. Но график приезда лишь примерный. Автомобиль с емкостью с питьевой водой приедет после полудня во дворы домов 5-6 дома, далее во дворы 10-11 дома. Емкость с водой стоит и у дома №42. Емкость с технической водой будет стоять у «Монеточки».