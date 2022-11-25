Хирурги ЧОКБ ушивают диабетикам желудки, чтобы спасти

В Челябинской областной клинической больнице диабет лечат через проколы в животе. За последнее время от «сахарной зависимости» в стенах центра коррекции веса ЧОКБ избавили еще двух пациентов.

Благодаря бариатрическим операциям, специалистам центра удается избавить людей от лишнего веса и связанных с ним проблем.

Анжелику Спадавеки прооперировали здесь ровно год назад. Тогда она весила 140 килограммов. Сегодня ее значительно уменьшился.

«Я была на инсулине, я диабетик. Вес был настолько большой, что даже не могла наклониться и надеть обувь. Еще из-за лишнего веса были проблемы с позвоночником. После операции стала заниматься спортом, ходить в бассейн, в тренажерный зал и могу даже сесть на шпагат. Размер одежды сменила с 64-го на 50-й. Я так благодарна Антону Павловичу, дай бог ему здоровья. Он меня вернул к жизни, мне хочется жить», - поделилась Анжелика.

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, существует несколько видов бариатрических операций. В данной ситуации при лечении сахарного диабета пациенту показано гастрошунтирование. Оно помогает сократить путь пищи и уменьшить всасывание углеводов в кровь. Операция проводится малоинвазивно - через несколько проколов в животе. Выполняется резекция желудка, к ушитому желудку подшивается часть тонкой кишки, около двух метров которой убирается. Так сокращается путь, по которому продвигается пища. Соответственно, большая часть углеводов не успевает поступать в кровь.

Антон Ефремов, заведующий отделением хирургии №2 ЧОКБ, отметил, что, к сожалению, для многих пациентов такая операция - единственный радикальный способ лечения сахарного диабета: потому что все остальное является лишь коррегирующей терапией, которая просто позволяет этим людям жить.

«У нас есть возможность дать пациентам состояние ремиссии - когда сахар не повышается, а держится в норме, даже если человек не соблюдает строгую диету», - пояснил Антон Ефремов.

Показания и противопоказания для операции определяют эндокринологи. Задача хирургов - правильно провести ту операцию, которая поможет человеку без лишних проблем и осложнений избавиться от сахарного диабета и его губительных последствий.

Дмитрию Ермакову гастрошунтирование выполнили в понедельник, 21 ноября.

«Я весил 150 килограммов до операции при росте 196 сантиметров. У меня диабет второго типа. Хотелось бы выйти на вес килограммов в 90. Основная задача- не похудение, а выздоровление. В 48 лет диабет доставляет уже серьезные проблемы. Обычные препараты мне не очень идут, начинается подагра. Поэтому нормальная терапия невозможна. Я мучился достаточно долго с этим, пока не нашел в России такой центр», - рассказал Дмитрий Ермаков.

Первую бариатрическую операцию в ЧОКБ сделали первого апреля 2016 года. Это была рукавная резекция желудка. С тех пор в ведущей клинке региона существует центр коррекции веса, в который входят на функциональной основе эндокринолог, диетолог, психолог и хирург.

В 2020 году администрации больницы удалось добиться, чтобы эти операции выполнялись не только на коммерческой основе, как было раньше. Бариатрические операции включили в программу высокотехнологичной медицинской помощи, и каждый год до 15-ти человек оперируют по квотам, которые финансируются из бюджета.