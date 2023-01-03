Хорошего – понемножку: медики не советуют в новогодние праздники налегать на мандарины

Врачи выяснили, что нельзя есть больше пяти или шести мандаринов в день. Желательно распределить их и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше.

Как сообщили в минздраве Челябинской области, есть мандарины нужно, они содержать аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В4, В5, В6, витамины группы А и бета-каротин. Эти элементы поддерживают здоровье нервной системы и головного мозга.

Но не стоит забывать, что мандарины также содержат много гистамина.

«Гистамин в больших количествах может даже у человека без аллергии вызвать реакцию, схожую с аллергической: зуд, покраснение кожных покровов, заложенность носа, отёк и другие. Выяснить, является эта реакция истинной или псевдоаллергией может только специалист, поэтому в таком случае нужно обратиться ко врачу. Купировать симптомы можно в домашних условиях с помощью антигистаминных препаратов», - предупреждает главный внештатный специалист аллерголог министерства здравоохранения Челябинской области Александр Пищальников.

Еще в новогоднем лакомстве много флавоноида нобилетина. Он предотвращает накопление жира в печени, препятствует отложению холестериновых бляшек, повышает чувствительность клеток к инсулину.