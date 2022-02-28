Интерес россиян и иностранных граждан к Челябинской области растет

Интерес россиян и иностранцев к Челябинской области возрастает. Об этом свидетельствует официальная статистика: как известно, цифры не врут.

По данным Челябинскстата, в 2021-м году, с января по декабрь включительно, на Южный Урал прибыло 89 тысяч 950 человек, выбыло – 86 тысяч 765. Таким образом, миграционный прирост составил три тысячи 194 человека.

Для сравнения: в 2020-м году, давая общую характеристику миграционной ситуации в регионе, Челябинскстат сообщал, что в течение года число прибывших на Южный Урал граждан составило 87 тысяч 387 человек, число покинувших пределы области было больше: 88 тысяч 292 человек (миграционное снижение составило 905 человек).

Как отмечает Челябинскстат, в ушедшем году регион продемонстрировал и рост показателей международной миграции: прибыло – 13 тысяч 454 человека (большая часть – из стран ближнего зарубежья), выбыло – всего четыре тысячи 547 (прирост составил восемь тысяч 907 человек). В 2020-м году приехало в Челябинскую область 11 тысяч 848 жителей других государств, уехало из нее – девять тысяч 956 (миграционный прирост составил тысячу 892 человека).

Как видно из официальной статистики за 2021-й год, больше всего Южный Урал любят уроженцы Казахстана, Таджикистана, Армении и Киргизии (сильнее всего тянуло в Челябинскую область граждан именно этих государств и в 2020-м году).

Что касается стран дальнего зарубежья, то в ушедшем году сильнее всего на Южный Урал тянуло жителей Китая, в 2020-м году – вьетнамцев. Также нередко посещали Челябинскую область в 2021-м году граждане Грузии и Германии.