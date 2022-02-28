28.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое марта
28.02.2022
Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
28.02.2022
ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам
28.02.2022
Полиция наказала челябинцев, которые паркуются на местах для инвалидов
28.02.2022
Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов
Интерес россиян и иностранных граждан к Челябинской области растет
28.02.2022
Жаркая игра на льду: воспитанники детских домов сразились в хоккейном матче
19.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
18.02.2022
Челябинская область внесет предложения по изменению федерального закона об ответственном обращении с животными
18.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022