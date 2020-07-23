«Интерсвязь» и ЧелГУ будут готовить IT-специалистов мирового уровня

Челябинский государственный университет, лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь» и ведущий разработчик NapoleonIT приступили к реализации уникального образовательного проекта IT-коллаборации.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, теперь Челябинская область имеет шанс стать российским центром IT-образования. Впервые в истории региона эксперты науки и технологий объединяют усилия для подготовки высококлассных специалистов в сфере машинного обучения. Уже в 2020 году к обучению в магистратуре на базе ЧелГУ приступят лучшие из лучших - выпускники бакалавриатов, уже получившие образование, а также работающие в сфере машинного обучения специалисты. Кандидаты, прошедшие специальный отбор, получат уникальную возможность не только повысить уровень своих знаний, но и применить их на практике. Курс, рассчитанный на два года, предполагает стажировку и работу с реальными кейсами в сфере Machine Learning, Highload и Project Management, причём уже со второго семестра.

По словам заведующего лабораторией машинного обучения и интеллектуального анализа данных компании «Интерсвязь» Дмитрия Ботова, крупные вузы, такие как ЧелГУ, крайне щепетильно относятся к своей репутации и выбору стратегических партнёров. Поэтому сам факт появления такого курса – это признание со стороны академической науки большого вклада компании в развитие образования и технологий. «Интерсвязь» с особой тщательностью подошла к составлению программы обучения. Теоретическая база и живое общение с состоявшимися специалистами позволят слушателям быстро перенять накопленный годами передовой опыт. Наставниками магистрантов станут ключевые фигуры сферы Machine Learning Челябинска: руководители подразделений компании «Интерсвязь» и Napoleon IT. По стандартам системы высшего образования приём будет вестись как на бюджетные, так и на оплачиваемые места. Каждый обучающийся получит знания, которые помогут ему повысить конкурентоспособность на рынке высоких технологий.

- Во всем мире IT уже несколько лет является локомотивом развития экономики, наиболее успешные страны сделали ставку именно на них, - отметил генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. Для большинства специалистов очевидно, что эта сфера может стать драйвером и отечественной экономики, реальным вектором её диверсификации. И для этого нужны специалисты. Поэтому совместный проект с ЧелГУ как никогда актуален и своевременен. Это вклад в развитие Челябинской области, инвестиции в человеческий потенциал, который будет реализован с максимальной пользой для региона.

Обучение будет проходить на базе Института информационных технологий Челябинского государственного университета. Занятия проводятся по вечерам, чтобы дать возможность взрослым студентам совмещать теоретическое обучение со стажировками и работой в компаниях-партнерах проекта. Подробная информация и полная программа магистратуры размещены на официальном сайте проекта.