ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Интерсвязь» и ЧелГУ будут готовить IT-специалистов мирового уровня

Общество
Сегодня, 13:15

Челябинский государственный университет, лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь» и ведущий разработчик NapoleonIT приступили к реализации уникального образовательного проекта IT-коллаборации.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, теперь Челябинская область имеет шанс стать российским центром IT-образования. Впервые в истории региона эксперты науки и технологий объединяют усилия для подготовки высококлассных специалистов в сфере машинного обучения. Уже в 2020 году к обучению в магистратуре на базе ЧелГУ приступят лучшие из лучших - выпускники бакалавриатов,  уже получившие образование, а также  работающие в сфере машинного обучения специалисты. Кандидаты, прошедшие специальный отбор, получат уникальную возможность не только повысить уровень своих знаний, но и применить их на практике. Курс, рассчитанный на два года, предполагает стажировку и работу с реальными кейсами в сфере Machine Learning, Highload и Project Management, причём уже со второго семестра.

По словам заведующего лабораторией машинного обучения и интеллектуального анализа данных компании «Интерсвязь» Дмитрия Ботова, крупные вузы, такие как ЧелГУ, крайне щепетильно относятся к своей репутации и выбору стратегических партнёров. Поэтому сам факт появления такого курса – это признание со стороны академической науки большого вклада компании в развитие образования и технологий. «Интерсвязь» с особой тщательностью подошла к составлению программы обучения. Теоретическая база и живое общение с состоявшимися специалистами позволят слушателям быстро перенять накопленный годами передовой опыт. Наставниками магистрантов станут ключевые фигуры сферы Machine Learning Челябинска: руководители подразделений компании «Интерсвязь» и Napoleon IT. По стандартам системы высшего образования приём будет вестись как на бюджетные, так и на оплачиваемые места. Каждый обучающийся получит знания, которые помогут ему повысить конкурентоспособность на рынке высоких технологий.

- Во всем мире IT уже несколько лет является локомотивом развития экономики, наиболее успешные страны сделали ставку именно на них, - отметил генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. Для большинства специалистов очевидно, что эта сфера может стать драйвером и отечественной экономики, реальным вектором её диверсификации. И для этого нужны специалисты. Поэтому совместный проект с ЧелГУ как никогда актуален и своевременен. Это вклад в развитие Челябинской области, инвестиции в человеческий потенциал, который будет реализован с максимальной пользой для региона.

Обучение будет проходить на базе Института информационных технологий Челябинского государственного университета. Занятия проводятся по вечерам, чтобы дать возможность взрослым студентам совмещать теоретическое обучение со стажировками и работой в компаниях-партнерах проекта. Подробная информация и полная программа магистратуры размещены на официальном сайте проекта.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 11:30
В Челябинской области за сутки выявлено 129 случаев коронавируса
Сегодня, 11:22
В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры
Сегодня, 10:01
Воду южноуральцам будут подвозить на новых спецмашинах
Вчера, 17:41
Сначала работа, потом контракт
Вчера, 17:34
В Магнитогорске путем голосования выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
Вчера, 17:28
Жители дома в Челябинске возмущены издевательствами соседа над хаски
Вчера, 15:19
Анонсы событий и мероприятий на 23 июля
Вчера, 15:10
Алексей Текслер: Варненский район продолжает меняться к лучшему, но есть и нерешенные проблемы
Вчера, 14:56
Осужденный копейской колонии на "отлично" защитил диплом о высшем образовании
Вчера, 14:41
Алексей Текслер поручил решить в Варненском районе проблему с ФАПами и создать отделение патологоанатомии
Общество
Сегодня, 11:22
В Челябинской области с начала ЕГЭ 16 человек не были допущены до экзаменов из-за высокой температуры
Общество
21.07.20 22:58
Алексей Текслер познакомился с работой Михеевского ГОКа и узнал о перспективах его развития
Новости
Сегодня, 14:19
Федерация
Общественники потребовали запретить выдавать кредиты через приложение
Сегодня, 13:04
Федерация
Китай отправил на Красную планету свой первый зонд
Сегодня, 12:51
Экономика
Количество акционеров ВТБ за последний год увеличилось почти вдвое
Сегодня, 12:38
Культура
В Сатке краеведческий музей обзавелся мультимедиа-гидом
Сегодня, 12:33
Среда обитания
Заповедные территории Южного Урала борются за победу в конкурсе на создание туристических кластеров
Материалы рубрики
Сегодня, 11:42
Общество
В Магнитогорске собрали «Лица Победы»
Сегодня, 11:33
Общество
Челябинские власти продолжают менять облик подземных переходов на площади Революции
Вчера, 17:41
Общество
Сначала работа, потом контракт
Вчера, 17:34
Общество
В Магнитогорске путем голосования выбрали место для стелы «Город трудовой доблести»
Вчера, 17:28
Общество
Жители дома в Челябинске возмущены издевательствами соседа над хаски
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика