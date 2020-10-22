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Ирина Гехт потребовала, чтобы скорые перестали часами стоять во дворах с ковидными пациентами

Общество
Сегодня, 21:02
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Автор: 
Инна Шемаева

Жители Челябинска пожаловались на то, что вынуждены часами просиживать в машинах скорой помощи, которые не везут их в больницу, а просто стоят во дворах. В министерстве здравоохранения региона объяснили, в чем причина таких простоев.

Заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова на брифинге, который состоялся 22 октября, подтвердила, что жалобы на многочасовое стояние скорой помощи с пациентами в машине действительно имеют место быть. По ее словам, это связано с ожиданием места в ковидном госпитале.

Как сообщила Виктория Сахарова, не всегда медики знают, куда везти пациентов.

«Многие выписавшиеся не сразу покидают палату. Есть напряженность. Особенно в утренний период. Некоторые пациенты ждут такси, кто-то ждет, когда за ним приедут родственники. Идет процедура пересогласования мест для пациентов. Есть пациенты, которые не хотят выписываться утром, а намерены сделать это только в конце рабочего дня. Согласитесь, лучше, если пациент будет сидеть в машине скорой помощи, чем на стуле в приемном покое», - сказала Виктория Сахарова.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт не согласилась с такой позицией и потребовала пересмотреть подход к работе.

«Ситуацию нужно отрегулировать и синхронизировать работу по освобождению мест в палатах. Простой скорой помощи – это неправильная позиция. Если вы знаете, что их нет, то пусть скорая едет на другой вызов и приедет к пациенту позже», - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, жители Челябинска регулярно жалуются на долгое ожидание машин скорой помощи. Если неделю назад этот составляло около 8-10 часов, то сейчас медиков приходится ждать по несколько суток.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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