Ирина Гехт стала крестной мамой восьмого чуда семьи Беловых

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт стала крестной мамой восьмого ребенка семьи Беловых. Дашенька появилась на свет в июле 2023 года. С рождением малышки многодетную семью, награжденную орденом «Родительская слава», поздравил президент Владимир Путин.

Малышка родилась с весом 2,8 килограмма и ростом 48 сантиметров.

«Трогательное и светлое событие в многодетной семье Беловых, которые в этом году были награждены орденом "Родительская слава". Сегодня крестили малышку Дашеньку. Она - восьмой ребенок в семье, - написала Ирина Гехт в своем Telegram-канале. - Для меня большая честь и ответственность - стать крестной мамой нашей милой крохи».

По мнению первого замглавы региона, многодетность - это настоящий подвиг в наше время.

Ирина Альфредовна поблагодарила семью Беловых за то, что они доверили ей стать крестной мамой их малышки и за возможность разделить с ними этот важный момент. «Пусть Дашенька растет счастливой; уверена, в дружной и любящей семье так и будет», - пожелала крестнице Ирина Гехт.

Как рассказали в минсоцрегиона, Мстислав Юрьевич Белов свою жизнь связал с правоохранительными органами. Сегодня он на пенсии, активно участвует в деятельности общественной организации «Многонас». Его супруга Екатерина Евгеньевна – руководитель хора в православном храме. В 2021 году Екатерина Евгеньевна была награждена знаком отличия «Материнская слава II степени».

«Мы всей семьей занимаемся садоводством. Старшие, бывает, отлынивают, а вот младшие любят помогать... Также мы почти полным составом катаемся на велосипедах, их у нас целых семь штук», – поделился Мстислав Белов.

Старший ребенок – Владимир – творческий, как мама. Мальчик ходит в художественную школу, всегда стремится к новым знаниям, участвует в различных конкурсах и олимпиадах. Татьяна и Дмитрий занимаются конькобежным спортом в ледовом дворце «Уральская молния». Мария и Максим учатся в начальной школе. Вероника в этом году пошла в школу. Самый младший в семье – Всеволод – ходит в садик и ждет свой первый юбилей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Орден «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Ежегодно ордена вручают нескольким семьям из разных регионов России, которые воспитали семь и более детей. Награжденным семьям выплачивается денежное поощрение.

Семья Беловых стала второй семьей в Челябинской области, получившей орден «Родительская слава». В 2015 году ордена была удостоена семья Болотниковых из поселка Солнечного Сосновского района. Кроме того, в 2021 году медалью ордена «Родительская слава» были награждены Мамишевы из Озерска.