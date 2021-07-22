Используем стикеры как часть дизайна

Многие из нас уже знают, как легко и быстро создать свой оригинальный и яркий дизайн, который можно использовать не только для привлечения внимания к своей странице в социальных сетях, но и для создания рекламы, презентаций и так далее. Но IT-разработчики не стоят на месте и сегодня появилась возможность еще больше оживить свой проект с помощью наклеек и стикеров. Эти элементы сделают любой дизайн еще более интересным и своеобразным.

Что это такое

Как правило, дизайны состоят из выбранного готового шаблона, каких-то личных фотографий, всевозможных изображений и иллюстраций, узоров и текстовых бейджей. Теперь, помимо этого, можно добавлять и менять по своему усмотрению различные стикеры и наклейки. Даже тем, кто никогда этим не занимался, сделать cтикеры самостоятельно совсем не сложно. Интернет компания Crello предлагает большое количество самых разнообразных наклеек на разные темы и эта коллекция постоянно пополняется. Подобрать подходящий вариант можно под любой дизайн. Это большие возможности для самых смелых экспериментов и любая идея очень быстро воплотится в жизнь. Используя собственную фантазию, можно создать неповторимый и запоминающийся проект. При необходимости получить помощь можно воспользоваться гидом по сайту. Компания предлагает большой выбор стикеров совершенно бесплатно и пользоваться ими можно сколько угодно. Но есть возможность недорого приобрести и наклейки премиум-класса, которые мгновенно появляются в личном зарегистрированном аккаунте, и использовать их тоже можно многократно.

Как это сделать

Чтобы украсить имеющийся дизайн интересным стикером, необходимо выполнить следующие действия:

перейти в разделе меню на «Объекты»;

выбрать необходимую категорию наклеек;

в предложенном наборе нажать на понравившуюся картинку - и она появится на артборде;

нажав клавишу «Разгруппировать», можно редактировать элементы стикера;

когда новая надпись готова, нажать «Сгруппировать»;

наклейка готова.

Готовый стикер можно добавить в дизайн, скачать его и поделиться в соцсетях или использовать по своему усмотрению.

Если дизайна еще нет, то это тоже быстро делается:

выбрать готовый шаблон;

добавить изображения, шрифты, фото и так далее;

выбрать и включить стикер;

скачать и пользоваться.

Добавив в свой проект интересную наклейку, можно сделать свой векторный дизайн еще более интересным и неповторимым.