В Челябинске на очистку улиц от снега вывели 166 единиц техники

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Из Челябинска за ночь вывезли 485 тонн снега

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Из Челябинска за ночь вывезли 485 тонн снега

В ночь с первого на второе января в очистке улиц Челябинска задействовали 124 единицы техники. Из областного центра вывезли 485 тонн снега, сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства.

В уборке Челябинска от снега задействовали 50 дорожных рабочих, а также 33 комбинированных машины, 53 трактора, 20 погрузчиков, 16 самосвалов и два автогрейдера. Помимо очистки улиц велась подсыпка опасных участков для того, чтобы избежать гололеда.

«Ночью произошел выход воды в районе дома №239 по проспекту Победы. Подрядной организацией велась обработка противогололедным материалом проезжей части», - пояснили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

В субботу, второго января, на улицах Челябинска работает 166 единиц техники: 31 комбинированная дорожная машина, 75 тракторов, 33 погрузчика, 24 самосвала, два автогрейдера, один экскаватор. В уборке задействовано 249 дорожных рабочих.

Дорожники очищают от снега остановки общественного транспорта, тротуары, прилотковые части. Кроме того, также ведется подсыпка опасных участков дороги.

«Обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта», - добавили в городском Комитете дорожного хозяйства.

Напомним, в Челябинске и области продолжает идти небольшой снег. О том, какая погода установится в регионе второго января, читайте в нашем прогнозе

Фото: телегам-канал «Челябинский дорожник»