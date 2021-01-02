Из Челябинска за ночь вывезли 485 тонн снега

В ночь с первого на второе января в очистке улиц Челябинска задействовали 124 единицы техники. Из областного центра вывезли 485 тонн снега, сообщили в городском Комитете дорожного хозяйства.
В уборке Челябинска от снега задействовали 50 дорожных рабочих, а также 33 комбинированных машины, 53 трактора, 20 погрузчиков, 16 самосвалов и два автогрейдера. Помимо очистки улиц велась подсыпка опасных участков для того, чтобы избежать гололеда.
«Ночью произошел выход воды в районе дома №239 по проспекту Победы. Подрядной организацией велась обработка противогололедным материалом проезжей части», - пояснили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.
В субботу, второго января, на улицах Челябинска работает 166 единиц техники: 31 комбинированная дорожная машина, 75 тракторов, 33 погрузчика, 24 самосвала, два автогрейдера, один экскаватор. В уборке задействовано 249 дорожных рабочих.
Дорожники очищают от снега остановки общественного транспорта, тротуары, прилотковые части. Кроме того, также ведется подсыпка опасных участков дороги.
«Обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта», - добавили в городском Комитете дорожного хозяйства.
Напомним, в Челябинске и области продолжает идти небольшой снег. О том, какая погода установится в регионе второго января, читайте в нашем прогнозе
Фото: телегам-канал «Челябинский дорожник»