Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

Сегодня, 9 июня, в Челябинске состоялась отправка очередной партии гуманитарной помощи жителям Донбасса от партии «Единая Россия» - отправили три машины с общим грузом в 50 тонн.

Спикером на мероприятии выступил руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат Законодательного Собрания Денис Моисеев. Также присутствовала ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина.

Светлана Васильевна отметила, что наши воины нуждаются в моральной поддержке. Именно для этого ребята из волонтёрского движения изготовили обереги и написали письма солдатам. В письмах пожелания их скорейшего возвращения с Победой.

Гуманитарный конвой пойдет напрямую в ДНР и ЛНР под контролем МЧС РФ. Денис Моисеев подчеркнул, что с первых дней, как только это стало необходимым, гуманитарные грузы начали отправлять. Все эти акции проходят под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.