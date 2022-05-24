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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

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Челябинск
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24.05.2022 12:29

Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину

В этом году граждане стали чаще покидать Челябинскую область ради Казахстана и Украины, о чем свидетельствует официальная статистика.

Так, за первые три месяца 2022-го года – январь, февраль и март – прибыли в Челябинскую область из Казахстана тысяча 204 человека, а уехали туда из нашего региона тысячу 812 человек (таким образом, миграционная убыль, если судить по данному направлению, составила для Южного Урала 608 человек).

Интересно, что в первом квартале 2021-го года из Казахстана в Челябинскую область приехала тысяча 208 человек, а уехал всего 831 (то есть год назад в регионе был, напротив, зарегистрирован миграционный прирост: плюс 372 человека).

Что касается Украины, то за первые три месяца текущего года оттуда в Челябинскую область въехали 84 человек, а уехали туда 144 (миграционная убыль составила 60 человек). В прошлом году в течение января, февраля и марта из Украины прибыли на Южный Урал 90 человек, а уехали туда 84 (миграционный прирост составил шесть человек).

Как следует из опубликованных Челябинскстатом цифр, в первом квартале этого года в Челябинской области зафиксировано снижение миграционной привлекательности и в том, что касается стран СНГ – таких, как Украина и Казахстан, и в том, что касается стран дальнего зарубежья.

Так, за первые три месяца текущего года из стран СНГ в Челябинскую область прибыли три тысячи 382 человека, а убыло на 715 человек больше: четыре тысячи 97.

Из стран дальнего зарубежья на Южный Урал за этот период въехали 107 человек, а отправилось туда, покинув регион, на 134 человека больше: 241.

Для сравнения: в первом квартале 2021-го года из стран СНГ в Челябинскую область прибыли три тысячи 93 человека, а убыло на тысячу 302-х человек меньше: тысяча 791.

Разрыв между прибывшими из стран дальнего зарубежья и убывшими в них за первые три месяца прошлого года был минимален: въехал 91 гражданин, покинул регион – 101 (миграционная убыль составила тогда всего десять человек).

В общей сложности показатели международной миграции в Челябинской области в первом квартале текущего года оказались следующими: прибыли сюда три тысячи 489 человек, убыли отсюда четыре тысячи 338 (минус 849 граждан); за аналогичный период прошлого года въехали в регион три тысячи 184 человека, выехало на тысячу 292 человека меньше (тысяча 892).

Что касается миграционной ситуации в целом, то в течение января, февраля и марта 2022-го года в Челябинскую область прибыли 18 тысяч 799 человек, выбыло на тысячу 222 человека больше: 20 тысяч 21 (в прошлом году миграционная убыль за три месяца составила всего 39 человек).

Если говорить о миграции внутри России: в этом году на Южный Урал приехали 15 тысяч 310 человек, выбыло на 373 человека меньше (15 тысяч 683). Интересно, что в первом квартале прошлого года отток граждан из Челябинской области – что касается перемещений по стране – был значительно выше: тогда в регион прибыли 15 тысяч 903 человека, выбыло на тысячу 331-го человека больше – 17 тысяч 234.

Автор: Евгения Александрова
Украина
Казахстан
Челябинск
мигранты
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Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

21.05.2022 17:48

В Златоусте наступило «белое лето»

21.05.2022 17:31

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей

20.05.2022 16:48

Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»

20.05.2022 16:47

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

20.05.2022 16:28

Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска

20.05.2022 16:26

В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

20.05.2022 16:25

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022 16:07

Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина