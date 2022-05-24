Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину

В этом году граждане стали чаще покидать Челябинскую область ради Казахстана и Украины, о чем свидетельствует официальная статистика.

Так, за первые три месяца 2022-го года – январь, февраль и март – прибыли в Челябинскую область из Казахстана тысяча 204 человека, а уехали туда из нашего региона тысячу 812 человек (таким образом, миграционная убыль, если судить по данному направлению, составила для Южного Урала 608 человек).

Интересно, что в первом квартале 2021-го года из Казахстана в Челябинскую область приехала тысяча 208 человек, а уехал всего 831 (то есть год назад в регионе был, напротив, зарегистрирован миграционный прирост: плюс 372 человека).

Что касается Украины, то за первые три месяца текущего года оттуда в Челябинскую область въехали 84 человек, а уехали туда 144 (миграционная убыль составила 60 человек). В прошлом году в течение января, февраля и марта из Украины прибыли на Южный Урал 90 человек, а уехали туда 84 (миграционный прирост составил шесть человек).

Как следует из опубликованных Челябинскстатом цифр, в первом квартале этого года в Челябинской области зафиксировано снижение миграционной привлекательности и в том, что касается стран СНГ – таких, как Украина и Казахстан, и в том, что касается стран дальнего зарубежья.

Так, за первые три месяца текущего года из стран СНГ в Челябинскую область прибыли три тысячи 382 человека, а убыло на 715 человек больше: четыре тысячи 97.

Из стран дальнего зарубежья на Южный Урал за этот период въехали 107 человек, а отправилось туда, покинув регион, на 134 человека больше: 241.

Для сравнения: в первом квартале 2021-го года из стран СНГ в Челябинскую область прибыли три тысячи 93 человека, а убыло на тысячу 302-х человек меньше: тысяча 791.

Разрыв между прибывшими из стран дальнего зарубежья и убывшими в них за первые три месяца прошлого года был минимален: въехал 91 гражданин, покинул регион – 101 (миграционная убыль составила тогда всего десять человек).

В общей сложности показатели международной миграции в Челябинской области в первом квартале текущего года оказались следующими: прибыли сюда три тысячи 489 человек, убыли отсюда четыре тысячи 338 (минус 849 граждан); за аналогичный период прошлого года въехали в регион три тысячи 184 человека, выехало на тысячу 292 человека меньше (тысяча 892).

Что касается миграционной ситуации в целом, то в течение января, февраля и марта 2022-го года в Челябинскую область прибыли 18 тысяч 799 человек, выбыло на тысячу 222 человека больше: 20 тысяч 21 (в прошлом году миграционная убыль за три месяца составила всего 39 человек).

Если говорить о миграции внутри России: в этом году на Южный Урал приехали 15 тысяч 310 человек, выбыло на 373 человека меньше (15 тысяч 683). Интересно, что в первом квартале прошлого года отток граждан из Челябинской области – что касается перемещений по стране – был значительно выше: тогда в регион прибыли 15 тысяч 903 человека, выбыло на тысячу 331-го человека больше – 17 тысяч 234.