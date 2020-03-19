ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Из-за коронавируса судебные приставы ограничили прием южноуральцев

Общество
Сегодня, 16:35
Автор: 
Инна Шемаева

Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области сообщила, что временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России.

Ограничения на прием судебными приставами Челябинской области южноуральцев вводятся с 19 марта и будут действовать до особого распоряжения. Это связано с распространением коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, южноуральцам рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
23.01.20 15:18
Выпускницы ЮУрГУ вернули полученные за взятки дипломы
Федерация
15.01.20 12:12
В России могут появиться частные судебные приставы
Происшествия
14.01.20 12:53
В Челябинске за взятки будут судить начальника отдела судебных приставов
Происшествия
05.12.19 11:16
После вмешательства судебных приставов поставщик тепла из Златоуста выплатил долги по зарплате
Сегодня, 13:03
Советы Роспотребнадзора для работодателей по профилактике коронавируса
Сегодня, 11:29
В Челябинской области в этом году откроют 11 новых детсадов
Сегодня, 10:24
Инвалиды и участники войны Челябинской области получат региональные выплаты к 75-летию Победы
Сегодня, 10:12
У 2/3 опрошенных челябинцев работодатели не предпринимают мер по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 09:36
Храмам и монастырям Челябинской епархии поручено соблюдать меры по недопущению коронавируса
Сегодня, 09:28
Афонские монахи написали икону для строящегося кафедрального собора в Челябинске
Вчера, 22:00
Анонсы событий и мероприятий на 19 марта
Вчера, 18:34
Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение
Вчера, 16:50
В карантинном центре Челябинска размещены еще 10 китайцев
Вчера, 16:20
Алексей Текслер: В ближайшее время маски появятся в продаже
Общество
Вчера, 18:34
Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 14:17
Роспотребнадзор: При самоизоляции запрещено ходить за продуктами и выносить мусор
Новости
Сегодня, 17:12
Общество
В Челябинской области из-за коронавируса закрыты для посещения СИЗО и колонии
Сегодня, 16:30
Экономика
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
Сегодня, 16:15
Происшествия
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» приносит челябинским полицейским свои плоды
Сегодня, 16:09
Федерация
Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам
Сегодня, 14:10
Происшествия
В Исаково ночью горело цыганское поселение
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 17:12
Общество
В Челябинской области из-за коронавируса закрыты для посещения СИЗО и колонии
Вчера, 22:00
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 марта
Вчера, 13:00
Общество
В Челябинской области введены ограничения на пересечение границы с Казахстаном
Вчера, 11:30
Общество
Школьникам Челябинской области привьют полезные для окружающей среды экопривычки
Вчера, 11:16
Общество
Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию Южного Урала
Теги
судебные приставы
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика