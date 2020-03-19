Из-за коронавируса судебные приставы ограничили прием южноуральцев

Федеральная служба судебных приставов по Челябинской области сообщила, что временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России.

Ограничения на прием судебными приставами Челябинской области южноуральцев вводятся с 19 марта и будут действовать до особого распоряжения. Это связано с распространением коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов региона, южноуральцам рекомендуется для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.