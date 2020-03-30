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Из-за коронавируса вопрос с субботниками в парках и скверах Челябинска остается открытым

Общество
Сегодня, 16:03
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске остается открытым вопрос проведения субботников на территории парков и скверов, в городском бору и прибрежных зонах Шершневского водохранилища и реки Миасс.

Об этом сегодня, 30-го марта, на аппаратном совещании в челябинской мэрии сказал начальник управления развития и благоустройства городской среды Антон Алексеев.

Все дело в профилактических мерах, принимаемых в южноуральской столице в связи с угрозой распространения коронавируса. Горожанам рекомендовано сидеть по домам, по возможности стараться не выходить на улицу и не взаимодействовать с большим количеством людей. Масштабная уборка общественных территорий предполагает прямо противоположное.

"В случае если массовые субботники с участием жителей не состоятся, уборки будут полностью осуществляться силами подрядных организаций", - подчеркнул Антон Алексеев.

Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что при необходимости из бюджета выделят дополнительные средства на заключение контрактов с подрядчиками, которые будут убирать от мусора парки, скверы и другие общественные пространства. Главное - быть готовыми быстро сориентироваться в могущей возникнуть ситуации, при которой жители Челябинска продолжат находиться в условиях самоизоляции и не смогут принять участие в субботниках.

"Отчаиваться не надо. Порядок в городе будем наводить однозначно", - заявила Наталья Котова.

Антон Алексеев напомнил, что комплекс мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий реализуется в Челябинске с 20-го марта (дата окончания - первое июня).

"С этого времени в субботниках приняли участие 430 предприятий и организаций, три тысячи 745 граждан. Было вывезено 802 кубометра мусора", - отчитался чиновник.

Он рассказал, что комплекс мероприятий предусматривает, в числе прочего, помывку ограждений, дорожных знаков и опор наружного освещения, в том числе в ручном режиме.

На особом контроле находится вопрос вывоза собранного на субботниках мусора. Всем ответственным лицам даны поручения по недопущению фактов складирования отходов более одного дня.

"Регоператору рекомендовано принимать весь собранный в период проведения субботников мусор, в том числе неотсортированный", - отметил Антон Алексеев.

Кроме того, на время санитарной очистки Челябинска по двум адресам: на Троицком тракте и улице Автодорожной - организованы пункту приема и переработки растительных остатков (ветки, деревья), благодаря чему не надо везти их на полигон.

Автор: 
Евгения Александрова
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