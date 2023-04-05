К концу 2023 года в Челябинске обособленными от машин станет 94 процента трамвайных путей

К концу 2023 года в Челябинске обособленными станут 94 процента всех трамвайных путей.

Такую цифру сегодня, пятого апреля, озвучил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По его словам, в настоящее время процент обособления по всей сети составляет 88 процентов. Работы, направленные на предоставление приоритета в движении общественному транспорту, будут продолжены.

Александр Егоров отметил, что столбики вдоль путей являются временным решением, временной мерой.

«Нам важно было понять, посмотреть, как это решение работает. Следующий этап – замена столбиков на полноценные бордюры», - отметил замминистра.

Кроме прочего, полноценные бордюры, призванные не допустить заезда на пути легкового транспорта, появятся на Свердловском проспекте, проспекте Победы.