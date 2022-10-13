В Челябинске новые рельсы проверили на наличие дефектов

Новые трамвайные пути на улице Рождественского в Ленинском районе Челябинска с помощью ультразвуковой диагностики проверили на наличие раковин и трещин внутри сварочных стыков.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», дефектов проверяющие не обнаружили.

В настоящее время на Рождественского, на всем протяжении ремонтируемого участка – от автодороги «Меридиан» до Копейского шоссе, устанавливают бордюрный камень. На следующем этапе планируется подсыпка выравнивающего слоя под бетонную плитку.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в связи с ремонтом путей движение трамваев по Дзержинского было закрыто с вечера 30-го сентября до раннего утра третьего октября.

В выходные, первого и второго октября, здесь осуществили демонтаж рельсошпальной решетки, выемку грунта, уплотнение основания, произвели отсыпку песком и щебнем, укладку рельсошпальной решетки, восстановили контактную сеть. Затем, на неделе, на этой улице выполнили послеосадочный ремонт, выправку путей, а также осуществили термитную сварку стыков.

Отметим, капитальным ремонтом путей на Рождественского занимается ООО «ЧелябГЭТ», выигравшее тендер на проведение работ здесь и на двух других улицах Ленинского района: Новороссийской и Дзержинского – на участке от Гагарина до Многостаночников (контрактом предусмотрена замена рельсошпальной решетки, балласта и других элементов пути). Сроки выполнения работ – август-октябрь.

Фото: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»