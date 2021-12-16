К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

В Челябинске устранены последствия коммунальной аварии, в результате которой сегодня, 16-го декабря, жители трех многоквартирных домов на северо-западе остались без воды.

«Повреждение устранено, водоснабжение восстановлено», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, вода была отключена в двух домах - №80 и №82 – по улице Университетской набережной и в доме №5 по улице Академика Королева.

Аварийно-восстановительные работы проводила бригада предприятия «ЮжУралВодоканал», которое собственными силами почистит и залитый в результате выхода воды на поверхность участок проезжей части на Университетской набережной (в районе дома №76), чтобы на дороге не было наледи.