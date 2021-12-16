В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды

В Челябинске сегодня, 16-го декабря, из-за коммунальной аварии жители трех многоквартирных домов на северо-западе остались без воды.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, водоснабжение отключено в двух домах на Университетской набережной (№80 и №82) и улице Академика Королева (№5).

Бригада предприятия «ЮжУралВодоканал» в настоящее время продолжает аварийно-восстановительные работы. Жители домов, оставшихся без воды, могут уточнить сроки устранения коммунального ЧП и ожидаемое время включения воды, позвонив по многоканальному телефону круглосуточного контакт-центра ГК «Тополинка»: 8 (800) 550-2022.

Напомним, подрядная организация комитета дорожного хозяйства Челябинска обработала проезжую часть на Университетской набережной, где этой ночью случился выход воды на поверхность (в районе дома №76) и образовался каток.

Когда работы по устранению коммунальной аварии закончатся, «ЮжУралВодоканал» почистит залитый участок дороги, чтобы не было гололеда.