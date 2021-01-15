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Кадастровая палата: озеро Смолино в Челябинске – это осколок древнего океана

Специалисты Кадастровой палаты Челябинской области внесли в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах особо охраняемой природной территории – озере Смолино, а также рассказали об истории памятника природы.

«По данным источников о Челябинской области, озеру Смолино, расположенному в Ленинском и Советском районах г. Челябинска, более трех миллионов лет, - рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты региона. - Одна из исторических гипотез гласит, что на территории современного Челябинска располагалась прибрежная зона древнего моря, а Смолино является осколком древнего океана – Пермского моря. Под влиянием различных процессов размеры озера, а также состав его воды, значительно изменились. На сегодняшний день Смолино – самый большой из водоемов региона, имеющих в своем составе воды этого моря. В начале XX века челябинцы называли Смолино «Челябинским маленьким морем» или «морцем». С 1961 года озеро является памятником природы Челябинской области».

Общая протяженность границ озера составляет 21,64 километра, а площадь – 2104,67 гектара.

«Использование территорий памятников природы и их охранных зон имеет ряд ограничений на законодательном уровне, – отметила директор Кадастровой палаты области Ирина Воронина. – Поэтому внесение в реестр границ сведений о памятниках природы – очень важное условие для их сохранности».

Напомним, в конце прошлого года в Челябинске состоялась финальная презентация концепции благоустройства набережной Смолино в Ленинском районе (в конце улицы Гагарина). О том, какие объекты планируют реконструировать, читайте в нашем материале.