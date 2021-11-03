Как будут работать школы, колледжи и детсады Челябинской области с 8 по 13 ноября

В Челябинской области учащиеся школ, колледжей и техникумов в период нерабочих дней будут переведены на дистанционное обучение. Такие же рекомендации даны и вузам. Учреждения допобразования приостанавливают свою работу. Детсады работают в режиме дежурных групп.

Напомним, в Челябинской области режим нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 30 октября, продлен еще на пять дней – с восьмого по 12 ноября.

Школьников и учащихся учреждений профобразования предписано перевести на дистанционное обучение.

«Приостановить с восьмого ноября по 14 ноября 2021 года посещение обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования с обеспечение организации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией», - говорится в распоряжении губернатора.

Педагоги в период с восьмого по 12 ноября будут трудиться на своих рабочих местах, чтобы обеспечить обучение школьников в дистанционном режиме. Школа самостоятельно устанавливает порядок обучения в эти дни.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки области Александр Кузнецов, в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп. Родители, которые в эти дни будут трудиться на рабочих местах, смогут привести своих детей в детсад.

Высшим учебным заведениям области рекомендовано перейти на дистанционный режим работы. Напомним, министерство образования и науки РФ разрешило своим подведомственным вузам и научным организациям продолжить обучение в дистанционном формате с восьмого ноября 2021 года.