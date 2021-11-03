Вузам разрешили продолжить обучение в дистанционном формате с восьмого ноября

Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам и научным организациям продолжить обучение в дистанционном формате после завершения режима нерабочих дней.

Соответствующий приказ размещен на сайте Минобрнауки во вторник, второго ноября.

«С восьмого ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», - сообщается на сайте. Каждый руководитель вуза принимает решение, исходя из эпидемиологической ситуации в субъекте.

Вузам также разрешено дистанционно проводить сессии (промежуточные аттестации), внеся соответствующие изменения в свои локальные нормативные акты.

При введении самоподготовки вузам предписано обеспечить студентов методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Также необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования.

Также вузам рекомендовано обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий.

Ранее Минобрнауки издало приказ, согласно которому вузы были вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней – с 30 октября по седьмое ноября.

Напомним, в нерабочие ноябрьские дни студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) отдыхают, студенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова (МГТУ) и Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУГАУ) – учиться. Соответствующие решения приняли руководители вузов. Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) в период нерабочих дней продолжают учиться и помогать своим старшим коллегам в больницах и поликлиниках.