02.11.2021
НМУ установились на территории трех городов Челябинской области
02.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье ноября
02.11.2021
В ноябре в Челябинском НХТ – «Метель»
02.11.2021
Новый урок-спектакль «Омнибуса» посвящён Марине Цветаевой
02.11.2021
Полиция Челябинска «поселилась» на новой набережной
02.11.2021
Челябинский театр оперы и балета завоевал победу в двух номинациях «Сцены»
Вузам разрешили продолжить обучение в дистанционном формате с восьмого ноября
12.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
11.08.2021
Гетх: Решение по форме обучения студентов в Челябинской области должен принять совет ректоров
23.04.2021
Число бюджетных мест в вузах вырастет
18.03.2020
Вузы Челябинска отменяют Дни открытых дверей
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021