В Челябинской области продлен режим нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба третьего ноября.

«По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с восьмого ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», - сообщает пресс-служба губернатора.

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Напомним, изначально губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе режим нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября. Сегодня глава региона подписал документ о продлении периода нерабочих дней на территории Южного Урала еще на пять дней.

В этот период только жители с QR-кодом смогут посещать досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные и иные мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях. При этом число участников не имеет значение.

С восьмого ноября жителям без QR-кода запрещено будет посещать объекты розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров (правда, пока не ясно, а где можно узнать, какова площадь соседнего супер-маркета).

В этот период и вплоть до особого распоряжения только с QR-кодом можно попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Кроме того, вводятся и дополнительные ограничения. С первого декабря 2021 года по девятое января 2022 года посетить рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания можно будет при наличии у гражданина действующего QR-кода (за исключением несовершеннолетних).

«Мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций)», - уточнили в пресс-службе губернатора.

С 30 октября также введены дополнительные ограничительные меры, касающиеся посещения торговых центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов. Попасть в ТРК можно только по QR-коду.

С 30 октября разрешено отдыхать в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха области только тем, кто привился или переболел коронавирусом менее полугода назад (имеет QR-код). Ограничение не распространяется на несовершеннолетних.

С 30 октября начал действовать режим самоизоляции для неработающих южноуральцев старше 60 лет, которые не вакцинировались и не болели ковидом в течение последних шести месяцев.

Напомним, с 25 октября в регионе введен запрет на работу учреждений, оказывающих услуги общественного питания, в ночное время – с 23 часов до шести утра.

Власти рекомендовали южноуральцам в период нерабочих дней резко ограничить контакты, а непривитым – вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19. Жители могут поставить прививки от коронавируса и гриппа в нескольких пунктах: в самом крупном центре во дворце спорта «Юность» в Челябинске, в мобильные пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) и в стационарных круглосуточных пунктах в больницах.