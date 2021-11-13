13.11.2021
Где южноуральцы смогут привиться в выходные
13.11.2021
В ЧОКБ открыли пункт вакцинации от ковида
13.11.2021
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 583 человека, умерло 29
12.11.2021
Сотрудники МЧС Златоуста, заподозренные в организации фиктивной вакцинации от ковида, уволены
12.11.2021
ВТБ: выдачи автокредитов на Южном Урале выросли на 37%
12.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Как будут учиться студенты Челябинской области с 15 ноября
13.11.2021
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 583 человека, умерло 29
12.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 580 человек, умерло 30
11.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021
С 15 ноября южноуральские школьники возвращаются к очному обучению, но не все этому рады
10.11.2021
Ирина Гехт: Дистанционное обучение вводится всего на неделю и связано с заботой о здоровье деток
09.11.2021