Как будут учиться студенты Челябинской области с 15 ноября

Вузы Челябинской области рассказали, как будет организован учебный процесс после завершения периода нерабочих дней.

Как сообщил ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Шестаков, семинарские и лекционные занятия остаются в удаленном формате. В вуз студенты будут приходить на занятия в лабораториях.

На этой неделе студенты ЮУрГУ учились дистанционно. «Со следующей недели мы запустим студентов в университет. Тех, кто выполняет лабораторные работы: инженеров, физиков, химиков - тех, кому нужна работа с оборудованием, - рассказал Александр Шестаков. - Все остальные студенты до конца семестра будут находиться на дистанте. Лекции, семинарские и практические занятия - в дистанционной форме».

Студенты первого и второго курсов всех факультетов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) и первого курса медколледжа продолжат дистанционное обучение до 20 ноября. Старшекурсники с 15 ноября вернутся к очному режиму учебы, сообщает пресс-служба вуза. Ординатура продолжает обучение в очном режиме.

«Среди учащихся первых и вторых курсов специалитета и медколледжа ЮУГМУ много несовершеннолетних, которые пока не могут быть вакцинированы и входят в группу риска», - пояснила проректор ЮУГМУ по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина. По ее словам, учебный процесс не пострадает. «Первые два года студенты постигают теорию, которую можно преподавать дистанционно и лишь с третьего курса начинают выходить на практическую подготовку в медицинские организации», - отметила проректор.

С 22 ноября 2021 года обучение будет проводиться в очном режиме для всех факультетов, ординатуры и колледжа ЮУГМУ.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) дистанционное обучение было установлено до 21 ноября. Соответствующий приказ подписал ректор Сергей Таскаев.