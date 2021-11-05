Вузы Челябинской области с восьмого ноября продлевают дистант, но на разные сроки

В Челябинской области высшие учебные заведения продлевают дистанционное обучение, но в каждом университет определены свои сроки.

Напомним, в Челябинской области режим нерабочих дней, который введен с 30 октября на неделю, был продлен еще на пять дней – с восьмого по 12 ноября. Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы с восьмого по 14 ноября.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) с понедельника уходит на дистанционное обучение на неделю. Соответствующий приказ подписал ректор Александр Шестаков.

«С 8 по 14 ноября все занятия в ЮУрГУ будут проходить в дистанционном формате на платформе «Электронный ЮУрГУ» согласно расписанию», - сообщили в вузе и рекомендовали студентам следить за возможными изменениями.

Для сотрудников университета продлен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, в соответствии с постановлением губернатора. С текстами приказов можно ознакомиться на сайте.

Для студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) очной и заочной форм обучения с 8 по 13 ноября устанавливаются дни для самостоятельной работы. Заочники, находящихся в эти дни на учебно-экзаменационной сессии, смогут найти все необходимые материалы на информационном ресурсе «Дистанционная работа во время карантина», сообщает пресс-служба вуза. Для сотрудников ЮУрГГПУ с восьмого по 12 ноября 2021 года продлен период нерабочих дней с сохранением заработной платы.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете (ФБОУ ВО ЮУГМУ) и в медицинском колледже режим дистанционного обучения продлен до 13 ноября. При этом практическая подготовка ординаторов и студентов старших курсов в медицинских организациях продолжится. «Решение оперативного штаба очень своевременное и здравое, продление нерабочих дней позволит прервать эпидемиологические цепочки, по которым распространяется вирус и дать возможность окрепнуть коллективному иммунитету челябинцев. Но нерабочие дни для населения не означают прекращения учебных занятий, тем более для будущих медиков», – подчеркнул академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Как сообщила Екатерина Минеева, руководитель медиацентра ЮУГМУ Минздрава России, на сегодня 1217 студентов, обучающихся в медколледже, на специалитете, и в ординатуре ЮУГМУ трудятся в медицинских организациях Челябинска. Еще 40 человек – 20 активистов Штаба студенческих отрядов ЮУГМУ и 20 студентов медицинского колледжа - помогают обеспечивать вакцинальный процесс в самом большом прививочном пункте Южного Урала - Дворце спорта «Юность».

В Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова дистант продлен на неделю. «В соответствии с решением оперативного штаба в Челябинской области и с целью недопущения дальнейшего распространения COVID-19, с восьмого ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года образовательный процесс в МГТУ им. Г.И. Носова по всем уровням образования будет осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий», - рассказала Ксения Перчаткина, пресс-секретарь МГТУ им. Г. И. Носова.

Студенты первого курса заочной формы обучения в период установочной сессии, которая приходится 8-19 ноября, будут обучаться в очном формате согласно расписанию в обозначенных аудиториях университета с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) дистанционное обучение продлено на две недели. «Дистанционное обучение в ЧелГУ продлевается до 21 ноября – приказ ректора», - уточнили в пресс-службе вуза.

Студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУАГУ) «Студенты ЮУАГУ с восьмого ноября продолжат учиться дистанционно», - сообщает пресс-служба университета. Пока не уточняется, на какой срок переведены студенты на дистант.