Калининский район останется без воды

В Калининском районе Челябинска 16 февраля отключат водоснабжение. Это связано с проведением восстановительных работ на водоводе.

Как сообщил сегодня, 14 февраля, на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, под отключение попадают 89 многоквартирных жилых домов, восемь социальных объектов и 24 административных здания.

Воды не будет с девяти часов утра и до восьми вечера. Жителей просят сделать необходимый запас воды.

С перечнем зданий, которые попадают под отключение, можно познакомиться здесь.