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«Книжный» подарок для сельской библиотеки

В эти предновогодние дни в офисе агентства «Урал-пресс-информ» продолжается сбор книг для повторной отправки в библиотеку деревни Назарово Еткульского района. Первый репортаж об этой акции был опубликован в октябре.

Жители и руководство района были благодарны журналистам за подаренные книги, которые уже читаются и, по откликам, пришлись по душе и запросам сельчан.

Тогда же мы обещали повторить визит, и хотели бы с вашей помощью, уважаемые читатели, собрать достойный комплект интересных книг.

Приезжайте, ждем вас с книгами с 10 утра и до 18 часов ежедневно, – лучше поторопиться, так как поездка запланирована уже на следующей неделе, чтобы поспеть к празднику.

Адрес офиса: Челябинск, ул. Монакова, 33, оф. 2.

Телефон контактный: 237-29-26