Ко дню рождения Наума Орлова. «Хорошая квартира. Только из окна виден театр»

В феврале театральная общественность вспоминает Наума Орлова, чье имя носит сейчас Челябинский драматический театр. В понедельник, 20 февраля, у знаменитого челябинца – день рождения.

Про театрального режиссера с Розой Орловой, женой режиссера, я говорил, когда готовил главу о нем для книги «Дом на площади», повествующей о «жизни замечательных людей» этого знаменитого в городе дома.

Стоит напомнить фрагмент из этой книги:

«Он мог стать знаменитым режиссером в Кишиневе или во Владивостоке. А стал – на Урале, в Челябинске.

Именно в эти города тогдашнего Советского Союза предлагало министерство культуры поехать Науму Орлову. Работал он в то время в казанском театре. Недавно начал жить с Розой, новую семью решили начинать на новом месте. И Наум поехал в Куйбышев, где выступал на гастролях челябинский театр драмы. Посмотрел спектакли, познакомился с артистами, с директором театра и позвонил в Казань: «Роза, мы никуда не едем, возвращаемся в Челябинск».

«Возвращаемся» - было сказано, видимо, не случайно. В Челябинске он уже был со своими родителями в годы Великой Отечественной войны. Его отчим и мама работали в Киевском медицинском институте, который был эвакуирован в Челябинск. Отчим работал по хозяйственной части, а мама работала в профкоме института. После школы Наум даже побыл студентом политехнического института, куда поступил на тракторный факультет по настоянию родителей, чтобы обрести специальность».

С Розой Захаровной Орловой мы сидели на скамейке на Кировке возле дома, где с фасада смотрит на нас памятная доска ее мужу – Науму Юрьевичу Орлову.

«Доску перевесили, сейчас она высоко, даже цветы нельзя положить, - говорит Роза Захаровна. – Ничего, кладу цветы ему на могилу, когда бываю там».

В «доме на площади» они поселились в середине семидесятых годов. Предшествовали этому радостному событию два неприятных – с молодого тогда еще режиссера дважды снимали на улице зимой дорогие меховые шапки. После спектаклей в театре возвращаться домой приходилось уже поздно, а жили тогда на улице Энгельса.

И Роза как-то пожаловалась на это обстоятельство «культурному» чиновнику. Видимо, информация эта запомнилась, а когда в 1973-м году драмтеатр выступил на гастролях в Москве, выступил триумфально, им предложили выбрать новую квартиру из нескольких вариантов.

Остановились на этом историческом доме. Жили в квартире несколько семей, они были рады новым хозяевам, потому что всем им дали новые квартиры вместо комнат.

«Хорошая квартира, - говорил режиссер. – Только из окна виден театр». Тогда драмтеатр располагался в здании бывшего Народного дома, где сейчас Молодежный театр. Ремонт в квартире сделали по рекомендациям друга Владимира Глазырина, бывшего тогда главным архитектором города. Собственный кабинет в квартире у Орлова появился лишь тогда, когда выросла дочь. Но все равно он часто уходил в свой кабинет в театре.

«Иногда я смотрела в окно, чтобы знать, когда ставить разогреть обед, - вспоминает Роза Орлова. - Муж звонил и говорил: «Выхожу из театра на обед». Правда, приходилось разогревать по нескольку раз, потому что, встретив кого-то по дороге, подолгу стоял и говорил о чем-то».

Во дворе дома режиссер выгуливал собаку, а просто так на скамейке во дворе не сидел. Любил гулять пешком. Вместе с актером драмтеатра Владимиром Милосердовым любили встретиться у дома на площади и пройтись по проспекту до парка Гагарина, где вместе гуляли и беседовали среди сосен, а потом возвращались так же, пешком.

А в квартире были гости, среди них – театральный критик Михаил Швыдкой, тогда он еще работал в журнале «Театр», затем стал министром культуры страны.

В гостях у Орловых бывали знаменитые актеры - Валентин Гафт, Ольга Остроумова, Константин Райкин, Галина Волчек.

«Общались мы просто, нам было интересно друг с другом, давали друг другу творческую подпитку, - вспоминает Роза Орлова и уже с улыбкой добавляет. - Не думали, что надо сфотографироваться на память, как это происходит сейчас».

Челябинский режиссер входил в комиссию по присуждению госнаград при президенте России. Был момент, когда решался вопрос: кому дать звание народного артиста – Науму Орлову или Алле Пугачевой. Наум Орлов предложил Пугачеву: «Ее народ знает больше, чем меня».

В Челябинске память о Науме Юрьевиче Орлове хранит театр, где в течение тридцати лет он был художественным руководителем. Сегодня Челябинский драматический театр носит его имя.

Есть медаль имени Наума Орлова «За честь и достоинство», которая учреждена региональным отделением Союза театральных деятелей и Челябинским театром драмы.

«Жаль, что он не дожил до наших дней, - говорит Роза Захаровна и смотрит, как по Кировке мимо нас идут молодые люди. - Что не увидел, как меняется наш город».

Наума Орлова не стало в августе 2003 года, двадцать лет назад. Ему было 79 лет.