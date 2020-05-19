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Когда откроются детские лагеря в Челябинской области

Общество
Сегодня, 15:26
Автор: 
Любовь Юрина

Министерство просвещения РФ рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах России с первого июля. Продолжительность смен может быть сокращена на треть.

Об этом сообщила во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Мы рекомендуем начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с первого июля», - сказала Янина Голубева.

Предлагается на треть сократить продолжительность летних смен в лагерях. По словам Голубевой, летние смены можно сделать не по 21 дня, а лишь по 14 дней. И тогда за два месяца удастся провести четыре укороченных смены. Этот вопрос сейчас прорабатывается министерством совместно с Роспотребнадзором.

В детских оздоровительных лагерях могут быть введены дополнительные меры безопасности. предосторожности, например, запрет на посещение детей родителями в течение смены. Голубева отметила, что детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус. Кроме того, в лагерях рекомендуется отказаться от «родительских» дней, когда родные могли приезжать и навещать детей.

В Роспотребнадзоре уточнили, что решения об открытии детских лагерей будут приниматься руководителями субъектов, исходя из эпидемиологической ситуации.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал агентству, что регион и муниципалитеты продолжают подготовку к открытию городских и загородных лагерей. Но с первого июня в регионе точно не планируется открывать лагеря.

Чисто теоретически возможно открытие части лагерей во второй половине июня, но все будет зависеть от эпидобстановки в регионе и в каждом конкретном муниципалитете.

Если в Челябинске не будет выявлено ни одного случая коронавируса в течение двух недель, то городские лагеря начнут открывать.

Загородный лагерь будет открываться только при условии отсутствия регистрации случаев заболеваний коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования, где он располагается. На сегодня в регионе осталось только две территории, где не зарегистрировано ни одного случая коронавируса – Карабаш и Увельский район. Еще на прошлой неделе в этом списке был и Пластовский район, но на сегодня там уже зарегистрировано два случая коронавирусной инфекции.

Для тех муниципальных образований, где был подтвержден хотя бы один случай коронавируса, лагерь разрешат открыть после того, как в течение двух недель с даты регистрации последнего случая не будет отмечено ни одного нового инфицированного. Это касается как загородных, так и городских лагерей.

По состоянию на восьмое мая в проект реестра организаций отдыха и оздоровления детей включены 784 организации отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, в том числе 698 лагерей дневного пребывания, 69 загородных детских лагерей, 14 палаточных лагерей и три лагеря труда и отдыха.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Оздоровление детей
Александр Кузнецов
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