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Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»

Общество
Сегодня, 13:24
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В Челябинске специалисты комитета по делам образования временно будут работать в дистанционном режиме. Решение перевести сотрудников на «удаленку» принято в целях профилактики коронавируса.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, все консультации будут проводиться по телефонам.

По вопросам дошкольного образования нужно звонить по номерам: 263-68-18, 8-951-436-35-63; по вопросам общего образования - по номерам: 266-57-23; 264-33-81, 727-81-40, 264-07-63 (дополнительную информацию можно получить здесь).

Все интересующие вопросы по дополнительному образованию жители Челябинска могут задать по телефонам: 263-26-89, 266-55-79 (266-54-40 - приемная).

Информация для родителей о приеме документов размещена здесь.

Вопросы также можно направить по электронной почте (по вопросам дошкольного образования)

 

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