Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
В Челябинске специалисты комитета по делам образования временно будут работать в дистанционном режиме. Решение перевести сотрудников на «удаленку» принято в целях профилактики коронавируса.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, все консультации будут проводиться по телефонам.
По вопросам дошкольного образования нужно звонить по номерам: 263-68-18, 8-951-436-35-63; по вопросам общего образования - по номерам: 266-57-23; 264-33-81, 727-81-40, 264-07-63 (дополнительную информацию можно получить здесь).
Все интересующие вопросы по дополнительному образованию жители Челябинска могут задать по телефонам: 263-26-89, 266-55-79 (266-54-40 - приемная).
Информация для родителей о приеме документов размещена здесь.
Вопросы также можно направить по электронной почте (по вопросам дошкольного образования)
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