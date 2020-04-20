ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Компания «Интерсвязь» обновит формат своего участия в праздновании Дня Победы

Общество
20.04.20 15:25

Благодаря лидеру телекоммуникационного рынка Южного Урала – компании «Интерсвязь», легендарная «Стена памяти» появится в Челябинске ко Дню Победы девятого мая в новом формате.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, при поддержке Правительства Челябинской области ведущий оператор связи региона вновь объявляет сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй, которые станут тысячами подкастов и зазвучат по всему городу. Отмененный в 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад Победы 9 мая пройдет виртуально. Для участия в нем жители Челябинской области могут прислать в компанию фотографии своих родственников-фронтовиков и героев трудового фронта.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
День Победы
Общество
Сегодня, 10:37
Жителей Челябинской области приглашают к участию в проекте «Письмо деду»
Общество
09.04.20 12:29
Я помню! Я горжусь!
Южноуральские полицейские прочли стихи Булата Окуджавы
Общество
04.03.20 10:04
Тематические спектакли, перформансы и выставки
В Челябинской области уже начали праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Общество
03.03.20 15:31
К юбилейному параду Победы в Челябинске установят дополнительные трибуны
Сегодня, 13:59
В Челябинской области еще 9 случаев COVID-19
Сегодня, 13:31
Челябинские "подземелья" очищают от настенной "живописи"
Сегодня, 13:07
Алексей Текслер пояснил, кого будут штрафовать за передвижение по дорогам
Сегодня, 12:16
В Челябинской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Сегодня, 11:21
Вместо первомайских демонстраций - экономический калькулятор и ролики о труде
Сегодня, 10:37
Жителей Челябинской области приглашают к участию в проекте «Письмо деду»
Сегодня, 10:34
Челябинский лицей №31 снова вошел в тройку лучших школ страны
Сегодня, 09:22
Южноуральские больницы получили средства на одну федеральную и региональную доплаты
Вчера, 22:27
В Екатеринбурге приземлился самолет из Турции с южноуральцами на борту
Вчера, 18:37
Массовая проверка учреждений соцзащиты Челябинской области выявила коронавирус у сотрудников
Общество
Сегодня, 15:07
Текслер рассказал, когда и как Челябинская область выйдет из режима самоизоляции
Общество
Сегодня, 13:07
Алексей Текслер пояснил, кого будут штрафовать за передвижение по дорогам
Новости
Сегодня, 16:09
Экономика
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Сегодня, 16:07
Общество
В Челябинской области сформируют «бригады здоровья» из сотрудников частных медцентров
Сегодня, 15:29
Общество
В Челябинской области закрывают на карантин учреждения соцзащиты
Сегодня, 14:19
Экономика
Девять тысяч челябинских семей получат продуктовую помощь
Сегодня, 14:00
Федерация
В России приостановили поверку счетчиков ЖКУ
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:07
Общество
В Челябинской области сформируют «бригады здоровья» из сотрудников частных медцентров
Сегодня, 15:29
Общество
В Челябинской области закрывают на карантин учреждения соцзащиты
Сегодня, 13:31
Общество
Челябинские "подземелья" очищают от настенной "живописи"
Сегодня, 10:37
Общество
Жителей Челябинской области приглашают к участию в проекте «Письмо деду»
Вчера, 22:27
Общество
В Екатеринбурге приземлился самолет из Турции с южноуральцами на борту
Теги
Челябинск
Интерсвязь
День Победы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика