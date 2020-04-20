Компания «Интерсвязь» обновит формат своего участия в праздновании Дня Победы
Благодаря лидеру телекоммуникационного рынка Южного Урала – компании «Интерсвязь», легендарная «Стена памяти» появится в Челябинске ко Дню Победы девятого мая в новом формате.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, при поддержке Правительства Челябинской области ведущий оператор связи региона вновь объявляет сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй, которые станут тысячами подкастов и зазвучат по всему городу. Отмененный в 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад Победы 9 мая пройдет виртуально. Для участия в нем жители Челябинской области могут прислать в компанию фотографии своих родственников-фронтовиков и героев трудового фронта.
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