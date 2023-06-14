14.06.2023
Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
14.06.2023
Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»
14.06.2023
Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост
14.06.2023
Территорию в границах Артиллерийской, проспекта Ленина и Меридиана ждет комплексное развитие
14.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Барбюса
14.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня (18+)
Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
07.06.2023
Парк Калининского района Челябинска осветят за 3,4 миллиона рублей
07.06.2023
За качество песка в детских песочницах Челябинска спрашивать нужно с подрядчиков районных администраций
29.05.2023
В Челябинске реконструируют и спрячут под землю теплосети на Братьев Кашириных
26.05.2023
Планируемое строительство в челябинском поселке офиса «Мистрали» может вылиться в уголовное дело о халатности
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023