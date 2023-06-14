Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе

Глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития в Калининском районе, где компания «Мистраль» построит административно-офисное здание с интернет-кафе.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации 13 июня.

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», - говорится в документе.

Контроль за исполнением этого постановления мэр оставила за собой.

Напомним, речь идет о челябинском поселке Колхозный, жители которого выступали против планируемого здесь строительства офисного здания и надеялись на помощь следственных органов, организовавших процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность». Об этом агентство «Урал-пресс-информ» сообщало 26 мая, а десятью днями ранее Наталья Котова организовала в мэрии встречу жителей Колхозного и компании «Мистраль». Челябинцам в администрации города тогда рассказали, что семиэтажное офисное здание компания планирует построить на земельных участках, находящихся в ее собственности.

В мэрии также сообщили, что проект предусматривает создание зеленой буферной зоны, благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организацию парковочного пространства для посетителей офиса.

В апреле этого года администрация Челябинска отклонила проект строительства в Калининском районе офисного центра компании «Мистраль», принадлежащей основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, мэрия приняла решение направить проект на доработку.