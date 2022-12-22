Комсомольский проспект окончательно «высушат» до 17 часов

Работы на Комсомольском проспекте Челябинска, где сегодня, 22 декабря, в результате порыва на сетях МУП «ПОВВ» залило проезжую часть в районе дома №93, планируется завершить до 17 часов четверга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

К этому же времени должны восстановить отключенное водоснабжение. Напомним, из-за аварии на сетях без воды остались десять домов - №11, 19, 19а, 21, 21а, 23, 27 и 27б на улице Молдавской и №93 и 93-А на Комсомольском проспекте.

В настоящий момент на месте выхода воды на проезжую часть работают аварийно-восстановительные бригады МУП «ПОВВ», в том числе десять единиц техники. Подрядные организации комитета дорожного хозяйства проводят очистку проезжей части и тротуаров и обработку затопленного участка Комсомольского проспекта противогололедными материалами для предотвращения образования льда. Силами МБУ «ЭВИС» с самого утра в оперативном режиме производится ликвидация мест подтопления.

Жители, временно оставшиеся без воды, могут воспользоваться бесплатным водоматом по адресу: Комсомольский проспект, 81а. Кроме того, для челябинцев, оставшихся без водоснабжения, был организован подвоз воды: к 11-30 ее привезли на Комсомольский проспект, 93а – Молдавская, 11; к полудню – на Молдавскую, 21а-21б.