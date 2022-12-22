В Челябинске затопило Комсомольский проспект

В Челябинске сегодня утром, 22 декабря, затопило Комсомольский проспект – здесь случился порыв водовода МУП «ПОВВ», который в настоящее время устраняют сотрудники МБУ «ЭВИС».

Без воды в результате аварии остались дома 27, 23, 21-А, 27-Б, 21, 19, 19-А, 11 по улице Молдавской и 93-А и 93 по Комсомольскому проспекту. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, на Комсомольском проспекте сегодня загорелся троллейбус №12, люди из которого не могли выйти по причине того, что транспортное средство оказалось внутри реки, разлившейся в результате порыва.