Конфликт челябинцев по поводу наполнения будущей набережной Смолино разрешат «архитектурными способами»

Архитекторам из столичного бюро WOWHAUS предстоит разрешить возникший между жителями Челябинска конфликт по поводу наполнения будущей набережной озера Смолино.

Так, одни горожане хотят видеть здесь (на прибрежной территории в конце улицы Гагарина) тихое, спокойное место для прогулок, другие мечтают проводить время на берегу водоема весело и шумно, выступая за создание на берегу водоема развлекательной зоны. Дискуссии бурные – сколько людей, столько мнений. Известно и то, что в споре рождается истина.

Как отмечают специалисты московского бюро, они постараются разрешить возникший конфликт «архитектурными способами». «Угодить» обеим сторонам – для них приоритетная задача.

Также эксперты отмечают, что для полноценного раскрытия потенциала набережной ее нельзя рассматривать как территорию районного значения. Это будет общегородское пространство, где рано или поздно побывает каждый житель Челябинска.

«Необходимо «загрузить» набережную равномерно. Придумать сценарий дневного и вечернего времяпрепровождения, летнего и зимнего отдыха, сценарий для будней и выходных. В рабочие дни здесь будут гулять преимущественно жители Ленинского района, по субботам и воскресеньям набережная станет точкой притяжения для жителей всего города», - уверены столичные архитекторы.

Благоустроить предстоит площадь примерно в 13 гектаров, протяженностью один километр. Участок набережной, где московским специалистам предстоит воплотить свои идеи, находится на юго-востоке Челябинска, в семи километрах от центра города.

Сегодня здесь отсутствует развитая инфраструктура, нет связанности с прилегающими территориями, однако местность является уникальной, ее отличает богатая экосистема, богатые рекреационные возможности, которые можно реализовать только на территории прибрежного объекта. Кроме того, отсюда открывается прекрасный вид на само озеро и на город на его берегах.

Сохранение существующей экосистемы (здесь не будет срублено ни одно дерево) является одной из главных задач архитекторов, которые также мечтают подарить жителям южноуральской столицы досуговое разнообразие и стремятся к достижению «новой индентичности» (набережная должна стать органической частью Ленинского района, формирующей его новое лицо).

По замыслу создателей проекта, на берегу уникального челябинского водоема должны появиться и тихая зона в природной части, и активная – обязательно с игровыми площадками для детей всех возрастов (таких площадок юным челябинцам сегодня остро не хватает), территория для занятий экстремальными видами спорта и проведения молодежных фестивалей и встреч (так, чтобы это не мешало отдыхать представителям других поколений), а также – что очень здорово – пункт проката наземного и водного транспорта.

Так как участок, где появится чудо-набережная, вытянутый, протяженный по форме, важно грамотно создать зону для пеших прогулок – «продольный променад» (вход на набережную – со стороны улицы Гагарина – расположится по центру общественного пространства).

Архитектурное бюро WOWHAUS заявило и о том, что обязательно займется решением актуальной сегодня проблемы сброса загрязненных сточных вод в озеро Смолино. Вероятно, это будет возведение новых очистных сооружений.

«Здесь обязательно должна появиться санитарно-защитная зона», - подчеркнули участники проектирования.

Столичные специалисты рассказали также, что архитектурная концепция набережной будет создаваться исключительно с учетом мнений местных жителей. Так, только в интернет-опросе, ставшем частью масштабного социального исследования, включившего в себя и проведение глубинных интервью, приняли участие около 400 жителей Ленинского района, Челябинска, сотрудников ЧТПЗ (именно трубопрокатный завод стал инициатором благоустройства береговой территории).

Отметим, горожане не только заполняли анкеты, отвечая на заранее подготовленные вопросы, но и активно участвовали в проектных сессиях, целью которых также был сбор мнений и пожеланий жителей и - выявление основных ценностей береговой территории.

Интересно, что и сейчас, когда это пространство еще не благоустроено, здесь регулярно проводят время 53 процента участников опроса. О том, что будут постоянно бывать здесь после благоустройства, заявили 92 процента респондентов. Многие горожане видят будущую набережную как некое парковое пространство - со всеми вытекающими в виде спортплощадки, детских игровых зон, точек общепита, событийной площадки, где можно будет проводить различные мероприятия.

Большому числу челябинцев (58 процентов) не хватает в городе мест для повседневных прогулок, от дефицита организованных мест для отдыха на природе страдают 63 процента опрошенных. Среди острых проблем мегаполиса его обитатели называют пьяных на улицах, недостаток освещения, интенсивный транспортный поток.

На плохое состояние городской среды в целом пожаловались 94 процента опрошенных – людям нужна безопасная, качественная, безбарьерная среда, и новая набережная может стать для них именно таким местом, островком радости и покоя.

Несомненно, специалисты столичного бюро проделали большую работу, которая с начала августа параллельно велась в трех направлениях. Это, как уже было сказано выше, социологическое исследование, соучаствующее проектирование и градостроительный анализ, включивший в себя пространственный, климатический, исторический и экологический анализ территории, подлежащей благоустройству.

Архитекторы мечтают вернуть этому месту былую популярность – в советские времена здесь было не протолкнуться: челябинцы очень любили тут отдыхать, о чем рассказывают фотографии прошлых лет. Как видно по снимкам, это было действительно симпатичное, приятное место.

«Изученные материалы обязательно лягут в основу проектных решений. Мы уверены: то исторически сложившееся наполнение, которое отличало данное место, определенно нужно возрождать. Эта преемственность будет отличать проект благоустройства набережной Смолино от других наших проектов», - рассказали в WOWHAUS.

Посмотреть полуфинальную презентацию проекта набережной Смолино можно здесь.