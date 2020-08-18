ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Конфликт челябинцев по поводу наполнения будущей набережной Смолино разрешат «архитектурными способами»

Общество
Сегодня, 14:44
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Архитекторам из столичного бюро WOWHAUS предстоит разрешить возникший между жителями Челябинска конфликт по поводу наполнения будущей набережной озера Смолино.

Так, одни горожане хотят видеть здесь (на прибрежной территории в конце улицы Гагарина) тихое, спокойное место для прогулок, другие мечтают проводить время на берегу водоема весело и шумно, выступая за создание на берегу водоема развлекательной зоны. Дискуссии бурные – сколько людей, столько мнений. Известно и то, что в споре рождается истина.

Как отмечают специалисты московского бюро, они постараются разрешить возникший конфликт «архитектурными способами». «Угодить» обеим сторонам – для них приоритетная задача.

Также эксперты отмечают, что для полноценного раскрытия потенциала набережной ее нельзя рассматривать как территорию районного значения. Это будет общегородское пространство, где рано или поздно побывает каждый житель Челябинска.

«Необходимо «загрузить» набережную равномерно. Придумать сценарий дневного и вечернего времяпрепровождения, летнего и зимнего отдыха, сценарий для будней и выходных. В рабочие дни здесь будут гулять преимущественно жители Ленинского района, по субботам и воскресеньям набережная станет точкой притяжения для жителей всего города», - уверены столичные архитекторы.

Благоустроить предстоит площадь примерно в 13 гектаров, протяженностью один километр. Участок набережной, где московским специалистам предстоит воплотить свои идеи, находится на юго-востоке Челябинска, в семи километрах от центра города.

Сегодня здесь отсутствует развитая инфраструктура, нет связанности с прилегающими территориями, однако местность является уникальной, ее отличает богатая экосистема, богатые рекреационные возможности, которые можно реализовать только на территории прибрежного объекта. Кроме того, отсюда открывается прекрасный вид на само озеро и на город на его берегах.

Сохранение существующей экосистемы (здесь не будет срублено ни одно дерево) является одной из главных задач архитекторов, которые также мечтают подарить жителям южноуральской столицы досуговое разнообразие и стремятся к достижению «новой индентичности» (набережная должна стать органической частью Ленинского района, формирующей его новое лицо).

По замыслу создателей проекта, на берегу уникального челябинского водоема должны появиться и тихая зона в природной части, и активная – обязательно с игровыми площадками для детей всех возрастов (таких площадок юным челябинцам сегодня остро не хватает), территория для занятий экстремальными видами спорта и проведения молодежных фестивалей и встреч (так, чтобы это не мешало отдыхать представителям других поколений), а также – что очень здорово – пункт проката наземного и водного транспорта.

Так как участок, где появится чудо-набережная, вытянутый, протяженный по форме, важно грамотно создать зону для пеших прогулок – «продольный променад» (вход на набережную – со стороны улицы Гагарина – расположится по центру общественного пространства).

Архитектурное бюро WOWHAUS заявило и о том, что обязательно займется решением актуальной сегодня проблемы сброса загрязненных сточных вод в озеро Смолино. Вероятно, это будет возведение новых очистных сооружений.

«Здесь обязательно должна появиться санитарно-защитная зона», - подчеркнули участники проектирования.

Столичные специалисты рассказали также, что архитектурная концепция набережной будет создаваться исключительно с учетом мнений местных жителей. Так, только в интернет-опросе, ставшем частью масштабного социального исследования, включившего в себя и проведение глубинных интервью, приняли участие около 400 жителей Ленинского района, Челябинска, сотрудников ЧТПЗ (именно трубопрокатный завод стал инициатором благоустройства береговой территории).

Отметим, горожане не только заполняли анкеты, отвечая на заранее подготовленные вопросы, но и активно участвовали в проектных сессиях, целью которых также был сбор мнений и пожеланий жителей и - выявление основных ценностей береговой территории.

Интересно, что и сейчас, когда это пространство еще не благоустроено, здесь регулярно проводят время 53 процента участников опроса. О том, что будут постоянно бывать здесь после благоустройства, заявили 92 процента респондентов. Многие горожане видят будущую набережную как некое парковое пространство - со всеми вытекающими в виде спортплощадки, детских игровых зон, точек общепита, событийной площадки, где можно будет проводить различные мероприятия.

Большому числу челябинцев (58 процентов) не хватает в городе мест для повседневных прогулок, от дефицита организованных мест для отдыха на природе страдают 63 процента опрошенных. Среди острых проблем мегаполиса его обитатели называют пьяных на улицах, недостаток освещения, интенсивный транспортный поток.

На плохое состояние городской среды в целом пожаловались 94 процента опрошенных – людям нужна безопасная, качественная, безбарьерная среда, и новая набережная может стать для них именно таким местом, островком радости и покоя.

Несомненно, специалисты столичного бюро проделали большую работу, которая с начала августа параллельно велась в трех направлениях. Это, как уже было сказано выше, социологическое исследование, соучаствующее проектирование и градостроительный анализ, включивший в себя пространственный, климатический, исторический и экологический анализ территории, подлежащей благоустройству.

Архитекторы мечтают вернуть этому месту былую популярность – в советские времена здесь было не протолкнуться: челябинцы очень любили тут отдыхать, о чем рассказывают фотографии прошлых лет. Как видно по снимкам, это было действительно симпатичное, приятное место.

«Изученные материалы обязательно лягут в основу проектных решений. Мы уверены: то исторически сложившееся наполнение, которое отличало данное место, определенно нужно возрождать. Эта преемственность будет отличать проект благоустройства набережной Смолино от других наших проектов», - рассказали в WOWHAUS.

Посмотреть полуфинальную презентацию проекта набережной Смолино можно здесь.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
03.08.20 12:02
В Челябинске набережная озера Смолино на Новороссийской готова более чем наполовину
Среда обитания
01.06.20 16:57
Смолино грязнее всех
В челябинских водоемах опасно купаться - в них полно микробов
Среда обитания
25.02.20 11:16
Челябинские общественники заявили о сливе фекальных вод в Смолино
Среда обитания
27.09.19 13:02
Хоть без соли, но памятник
Челябинское озеро Смолино сохранит свой особый статус
Сегодня, 11:10
Общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском районе через прокуратуру
Сегодня, 09:24
В Челябинске в связи с дорожным ремонтом водители смогут проехать не везде
Сегодня, 09:04
Алексей Текслер проверит выполнение своих поручений властями Верхнего Уфалея
Вчера, 17:44
Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии с уральским транспортным прокурором
Вчера, 16:32
Известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна южноуральцы хотят видеть «Человеком года-2020»
Вчера, 16:02
Анонсы событий и мероприятий на 18 августа
Вчера, 14:54
Челябинские энергетики оперативно вернули свет в дома жителей Сосновского района
Вчера, 13:44
Новая школа в микрорайоне «Парковый» готова распахнуть свои двери для учеников
Вчера, 13:02
Котова поставила задачу закончить подготовку к отопительному сезону до конца августа
Вчера, 13:01
Наталья Котова хочет, чтобы в Челябинске было где гулять и людям, и собакам
Среда обитания
Сегодня, 13:11
Оно не тонет
В Челябинске все закрывали глаза на фекалии в реке Миасс
Общество
Сегодня, 11:10
Общественники добиваются спасения старинного храма в Ашинском районе через прокуратуру
Новости
Сегодня, 15:00
Происшествия
По требованию прокуратуры закрыт частный детский сад «Маргаритка» в Чурилово
Сегодня, 14:28
Экономика
ВТБ подключает роботов для выплат по клиентским обращениям
Сегодня, 14:26
Федерация
Как по Грефу: в российских школах планируют внедрять новые формы обучения
Сегодня, 14:19
Общество
Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства
Сегодня, 13:04
Происшествия
В Челябинске сотрудник автомойки, помыв машину, решил погонять на чистом авто
Материалы рубрики
Сегодня, 14:19
Общество
Магнитогорцы обсуждают проекты территорий для благоустройства
Сегодня, 12:28
Общество
В Челябинской области за сутки выписали в семь раз больше выздоровевших пациентов от Covid-19, чем за прошлый день
Сегодня, 12:22
Общество
Инженеры ГРЦ Макеева борются за победу в чемпионате «Роскосмоса» среди молодежи
Сегодня, 09:24
Общество
В Челябинске в связи с дорожным ремонтом водители смогут проехать не везде
Вчера, 16:32
Общество
Известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна южноуральцы хотят видеть «Человеком года-2020»
Теги
Озеро Смолино
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика