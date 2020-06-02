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Коронавирус проникает в структуры власти Челябинской области

Общество
Сегодня, 19:20
Автор: 
Олеся Денисова

В двух структурных подразделениях органов власти Челябинской области выявлена коронавирусная инфекция у сотрудников.

У сотрудника ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственного министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области, получен положительный тест на Covid-19.

«У одного из сотрудников ОГКУ "Челябоблинвестстрой" выявлен коронавирус», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя региона. В связи с этим все сотрудники, контактировавшие с инфицированным, переведены на дистанционную работу. У всех взят мазок на коронавирусную инфекцию.

«Работа учреждения осуществляется в полном объёме», - подчеркнули в минстрое. Во всех помещениях офиса учреждения будет проведена дезинфекция.

Кроме того, ранее был обнаружен коронавирус у сотрудника управления по внутренней политике областного правительства. Этот факт подтвердили в пресс-службе кабмина региона.

Управление располагается в отдельном здании (не в резиденции губернатора и правительства). «На работе аппарата правительства ситуация с заболеванием сотрудника УВП не отразится», - подчеркнули в пресс-службе.

Все сотрудники управления, контактировавшие с инфицированным, переведены на дистанционную работу. У всех взяты анализы на коронавирус. «Работа управления осуществляется в полном объёме. Ситуация в муниципальных образованиях держится на контроле», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства.  

По состоянию на второе июня, в Челябинской области зарегистрировано 3 тысячи 242 случая коронавирусной инфекции, за сутки добавилось 110 новых инфицированных.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
правительство Челябинской области
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