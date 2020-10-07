Коронавирус унес жизни еще двух медработников Магнитогорска
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Сегодня, 18:33
В Челябинской области зарегистрировано еще два случая смерти медицинских работников от коронавирусной инфекции.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области, в Магнитогорске скончались медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» и анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2.
Сердце врача остановилось на 56-м году жизни. Медбрату было всего 48 лет.
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