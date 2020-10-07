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Коронавирус унес жизни еще двух медработников Магнитогорска

Общество
Сегодня, 18:33
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В Челябинской области зарегистрировано еще два случая смерти медицинских работников от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области, в Магнитогорске скончались медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» и анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2.

Сердце врача остановилось на 56-м году жизни. Медбрату было всего 48 лет.

 

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