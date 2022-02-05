Коронавирус установил в Челябинской области новый антирекорд: за прошедшие сутки данный диагноз был подтвержден у 5 454 человек (суточный прирост составил 757 заболевших). Серьезный «вклад» в ситуацию с распространением инфекции по-прежнему вносит омикрон.

Продолжает увеличиваться в регионе и число заразившихся школьников. Как сообщает сегодня, пятого февраля, министерство здравоохранения Челябинской области, за последние сутки диагноз COVID-19 был поставлен 789-ти учащимся среднеобразовательных учреждений Южного Урала (сутками ранее это было 666 детей).

В настоящее время число больных ковидом составляет в регионе 32 858 человек. С начала пандемии диагноз был подтвержден у 189 452 южноуральцев.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 13 пациентов (сутками ранее – 14 человек), выздоровели и покинули больничные стены – 957 жителей Челябинской области (за весь период пандемии из лечебных учреждений региона был выписан 148 731 пациент, победивший ковид).

С начала пандемии в регионе методами ИФА и ПЦР было проведено 5 454 383 исследования на COVID-19, в том числе за прошедшие сутки сделан 22 991 тест.