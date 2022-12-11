11.12.2022
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
10.12.2022
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
10.12.2022
Молоко за вредность
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
08.12.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
06.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое
05.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
04.12.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022