Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции

В Челябинской области накануне зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, что на 2,2% больше показателя предыдущего дня (в субботу – 91 подтвержденный случай, в пятницу - 90, в четверг - 93). Среди заболевших семь школьников (днем ранее – трое).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровел 161 инфицированный ковидом (днем ранее – 189). Умерло двое пациентов с коронавирусом (днем ранее – ни одного).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 394 тысячи 599 человек, сумели справиться с ковидом 383 тысячи 967 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 445 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 166 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 11 декабря 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 145 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 215 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.