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Короноварис унес жизнь главы Пластовского района Александра Неклюдова

Общество
Сегодня, 09:34
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Коронавирусная инфекция унесла жизнь главы Пластовского муниципального района  (Челябинская область) Александра Неклюдова.

Александр Васильевич скончался на 67-м году жизни от ковидной пневмонии. О преждевременной кончине сообщает пресс-служба губернатора.

Ковидная пневмония поразила большую часть легких. Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за его жизнь, но коварная болезнь оказалась сильней.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил родственникам Александра Васильевича Неклюдова свои соболезнования, отметив высокие личные и профессиональные качества покойного, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и в целом у жителей Южного Урала.

Трудовая биография навсегда связала Александра Васильевича с городом Пластом, хотя родился он в Варненском районе. В 1983 году он возглавил совхоз неподалеку от Пласта, а в 1985 году был избран председателем Пластовского горисполкома (аналог  современной администрации). С этого момента и до самой своей кончины Александр Васильевич Неклюдов возглавлял исполнительную власть сперва города Пласта, а с 2005 года – Пластовского муниципального района. В целом он 9 раз избирался главой Пласта и района, каждый раз абсолютным большинством голосов. Кроме того, был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области (1997-2000 гг.).

С 2017 года по настоящее время возглавлял Совет глав Челябинской области. Пользовался огромным авторитетом и большим уважением земляков. Имел целый ряд государственных и общественных наград, в том числе знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области».

Свой жизненный путь Александр Васильевич Неклюдов прошел достойно, оставив по себе только добрые воспоминания. Имя его навсегда останется в памяти южноуральцев. Это был Человек и Руководитель с большой буквы, которого воспитала эпоха. Светлая и вечная память ему.

Александр Неклюдов родился второго января 1953 года в селе Владимировка Варненского района Челябинской области.

Работал в совхозах Варненского района (инженером-контролером, заведующим машинно-тракторными мастерскими, главным инженером, директором). Был руководителем исполкома Пластовского городского Совета народных депутатов и Пластовского горкома КПСС. С 1991 года и до настоящего времени – глава Пласта и Пластовского района.

 

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