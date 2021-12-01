«Корзина доброты для животных» от «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», провела благотворительную акцию «Корзина доброты для животных» в магазинах Челябинска.

Всего за один день было собрано более 400 килограммов корма, который передадут приютам для животных. Его получат «Наш дом», «Кошкин дом» и «Я живой».

Сейчас в 19 магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Челябинске установлены стационарные короба для пожертвований, в которые можно положить корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы. Боксы расположены в закассовой зоне.

Адреса в Челябинске, где установлены короба:

- ул. Калинина, 5;

- ул. Дзержинского, 104 В;

- Копейское ш., 1;

- ул. Дербентская, 46;

- пр. Ленина, 35;

- ул. Тухачевского, 16 с.1;

- пл. Революции, 1;

- ул.Сталеваров, 45;

- ул. Черкасская, 4;

- ул. Трашутина, 26;

- ул. Каслинская, 38 А;

- ул. Разина, 4;

- ул. Гагарина, 2;

- ул. Бейвеля, 3;

-ул. Чичерина, 40 В;

- ул. Чайковского, 20 Б;

- ул. Богдана Хмельницкого, 14;

- ул. Артиллерийская, 83;

- Пр-т Победы, 124.