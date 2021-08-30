Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города Сергею Миронову с просьбой сообщить, есть ли замечания по дорожной разметке на дорогах, которые находятся около образовательных учреждений города. Начало учебного года не за горами и безопасность детей – превыше всего.

Вопрос об безопасности школьников глава Челябинска Наталья Котова подняла сегодня, 30 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. С вопросом о дорожной разметке возле образовательных учреждений она обратилась к начальнику УМВД по городу Челябинску Сергею Миронову.

«У меня вопрос по дорожной разметке. По тем территориям, которые прилегают к образовательным учреждениям у ГИБДД есть замечания? Если есть, то просьба направить их нам, чтобы мы в эти дни максимально ускорились с подрядчиками и навели порядок», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

«В рамках организации работы по охране общественного порядка перед Днем знаний мы обратили особое внимание на безопасность дорожного движения. Это касается и пешеходных переходов, парковки автотранспорта родителей, организация работы ПДН и вместе с комитетом управления образования решили вопрос по представителям школ и родительских комитетов», - сказал начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть более внимательными и дисциплинированными, особенно на участках дорог вблизи образовательных учреждений, на дворовых территориях.

«Экипажи ДПС будут приближены к пешеходным переходам, расположенных возле образовательных организаций, так же будет усилен контроль за правилами перевозки несовершеннолетних пассажиров. В начале учебного года инспекторы ГИБДД проведут беседы по правилам дорожного движения с детьми и родителями в школах, особое внимание будет уделено безопасному маршруту движения до школы», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

Также сотрудники ГИБДД просят родителей напомнить детям о правилах дорожного движения. По статистике, большинство ДТП с участием детей происходит по пути из школы домой и наоборот. Чтобы предотвратить негативную тенденцию, инспекторы просят родителей сопровождать своих детей до школы, пока они не научатся переходить дорогу по правилам и у них не сформируется умение ориентироваться в сложной дорожной обстановке.

Напомним, в Челябинске только за семь месяцев 2021 года зарегистрировано 77 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 83 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В большинстве ДТП дети получили травмы по вине водителей, в 14 случаях - пострадали по собственной неосторожности.