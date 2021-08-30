30.08.2021
Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ
30.08.2021
В Челябинскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от ковида
30.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 156 жителей
30.08.2021
Котова потребовала приступить к замене погибших деревьев
30.08.2021
В Челябинске молодежь устроила стрельбу в центре города
30.08.2021
В Челябинске у цирка временно изменена схема движения транспорта
Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ
30.08.2021
Котова устроила головомойку своему заму за мусор в городе
24.08.2021
Наталья Котова оценила работы по благоустройству в Советском районе Челябинска
23.08.2021
Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву
23.08.2021
Котова осталась недовольна уборкой мусора в городе
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021