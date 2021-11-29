Котова поручила Куляшову незамедлительно проверить челябинские «подземелья»

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  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.11.2021

Детские сады, праздничная иллюминация, демонтаж НТО, уборка куч: Наталья Котова дала своим подчиненным ряд поручений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ледовый городок на площади Революции Челябинска планируют открыть 27-го декабря. Об это
29.11.2021

В Челябинске назвали дату открытия главного зимнего городка

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Дороги
29.11.2021

Челябинский подрядчик в третий раз продлевает сроки ремонта трамвайных путей на Цвиллинга

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.11.2021

В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.11.2021

За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.11.2021

Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.11.2021

Денежные доходы южноуральцев растут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.11.2021

На ММК стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.11.2021

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29.11.2021 10:49

Котова поручила Куляшову незамедлительно проверить челябинские «подземелья»

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 29-го ноября, поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову спуститься в подземные переходы города сразу после аппаратного совещания в мэрии: по словам градоначальницы, не все «подземелья» безопасны для людей.

По словам Натальи Котовой, есть обращения от горожан о том, что антискользящие покрытия в некоторых местах - в частности, в переходе около Теплотехнического института - находятся в не очень хорошем состоянии, а именно являются «подвижными» и могут подвергать жителей опасности.

«После аппаратного совещания поезжайте туда и сами посмотрите, как там обстоит ситуация, после чего организуйте необходимую работу с "Геоцентром"», - такое задание своему заму дала в понедельник мэр Челябинска.

Автор: Евгения Александрова
подземные переходы
Наталья Котова
Челябинск
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первого декабря ы связи с ремонтом трамвайных путей в Челябинске будет ограничено движение автомо
Дороги
Дороги
29.11.2021

В Челябинске будет ограничено движение по улице Первой Пятилетки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 2
29.11.2021

Детские сады, праздничная иллюминация, демонтаж НТО, уборка куч: Наталья Котова дала своим подчиненным ряд поручений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ледовый городок на площади Революции Челябинска планируют открыть 27-го декабря. Об это
29.11.2021

В Челябинске назвали дату открытия главного зимнего городка

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске по просьбе подрядчика - ООО «Челябстройсервис» - в третий раз продлено ограничение д
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Дороги
29.11.2021

Челябинский подрядчик в третий раз продлевает сроки ремонта трамвайных путей на Цвиллинга

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Информационное агентство
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Телефоны:

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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29.11.2021 11:26

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29.11.2021 10:41

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29.11.2021 09:53

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Плюс одна зебра: полосатые обитатели челябинского зоопарка стали счастливыми родителями

24.11.2021 21:44

Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре

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Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий

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Срок действия сертификата для переболевших ковидом будет продлен до года

24.11.2021 19:16

В Челябинской области 175 классов отправлено на карантин по ОРВИ

24.11.2021 18:44

«Какаду» будет жить: Алексей Текслер порадовал челябинцев новостью о спасении детского сада на северо-западе