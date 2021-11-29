Котова поручила Куляшову незамедлительно проверить челябинские «подземелья»

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 29-го ноября, поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову спуститься в подземные переходы города сразу после аппаратного совещания в мэрии: по словам градоначальницы, не все «подземелья» безопасны для людей.

По словам Натальи Котовой, есть обращения от горожан о том, что антискользящие покрытия в некоторых местах - в частности, в переходе около Теплотехнического института - находятся в не очень хорошем состоянии, а именно являются «подвижными» и могут подвергать жителей опасности.

«После аппаратного совещания поезжайте туда и сами посмотрите, как там обстоит ситуация, после чего организуйте необходимую работу с "Геоцентром"», - такое задание своему заму дала в понедельник мэр Челябинска.