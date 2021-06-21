Котова поручила продолжить дезинфицирующую обработку Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поручила продолжать санитарную обработку общественных пространств. Об этом мэр города сообщила сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании.

Продолжить обработку общественных пространств города Наталья Котова поручила заместителю главы города по городскому хозяйству Александру Астахову и заместителю главы города по социальному развитию Сергею Авдееву.

Это связано с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

Сергей Авдеев отчитался, что за сутки из больниц выписали 39 человек, на лечении находятся 784 человека, вакцину от ковида поставили 1276 человек.