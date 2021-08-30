Котова потребовала приступить к замене погибших деревьев

В Челябинске подрядчики уже две недели не могут приступить к замене погибших деревьев и кустарников, ссылаясь на жаркую погоду. Глава Челябинска Наталья Котова отметила, что уже стало прохладней, и потребовала, чтобы была активизирована работа подрядчиков.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова сказала сегодня, 30 августа, на аппаратном совещании.

«Жара спала, и сейчас самое время ускорить работы по замене деревьев и кустарников, которые не прижились. Они проводятся подрядчиками в рамках гарантийных обязательств. И просьба, чтобы вы сообщали горожанам о графике проведения данных вид работ», - отметила Котова.

Напомним, еще две недели назад подрядчики в Челябинске должны были заменить часть погибших деревьев и кустарников. Сделать это не удалось из-за установившейся жаркой погоды. Чаще всего в Челябинске не приживались тополя и ивы. Среди кустарников – кизильник и пузыреплодник.

Добавим, деревья и кустарники будут заменены на 22-х объектах, включая улицы (в том числе это Труда, Лесопарковая, Курчатова, Разина, Свободы, Российская, Кирова, Островского, Комарова, Худякова), транспортные развязки, перекрестки и разделительную полосу на Гагарина.