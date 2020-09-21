Котова потребовала ужесточить контроль за соблюдением в Челябинске масочного режима

Несмотря на то, что в Челябинске до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и обязательным остается соблюдение масочного режима в общественных местах, горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.

Сегодня, 21 сентября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова потребовала усилить контроль за соблюдением жителями масочного режима. Эта мера направлена на обеспечение безопасности жителей и минимизацию рисков заражения короновирусом.

«Особенно это касается торговых точек. Продавцы соблюдают эти меры и находятся в масках, а вот покупатели – нет. Прошу ужесточить контроль», - отметила Наталья Котова.

Нарушения масочного режима также отмечены в ТРК города и в аэропорту Челябинска.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинское региональное отделение Общероссийского народного фронта готовит обращение в региональный Роспотребнадзор с просьбой проверить аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске, где, по заявлению общественников, не соблюдаются меры безопасности по Covid-19.

В аэропорту не соблюдаются масочный режим, социальная дистанция в очереди на регистрацию, при досмотре и в перронных автобусах, курсирующих между бортом и терминалом. Входящим в здание не измеряют температуру тепловизорами.