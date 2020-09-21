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ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес

Общество
Сегодня, 12:04
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Автор: 
Любовь Юрина

Челябинское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) готовит обращение в управление Роспотребнадзора с просьбой проверить аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске, где не соблюдают меры безопасности по коронавирусной инфекции Covid-19.

«”Игорь”, спустись с небес. В Челябинском аэропорту, кажется, забыли про коронавирус», - сообщается в телеграм-канале ОНФ. Активисты напоминают, что аэропорты и вокзалы являются местами повышенной инфекционной опасности и на их территории должны соблюдаться строгие меры безопасности.

Но, по данным активистов, в челябинском аэропорту пренебрегают этими правилами: не соблюдается масочный режим, при входе в здание не измеряют температуру тепловизорами (да и при входе на борт самолета никто не применяет бесконтактные термометры). Пассажирам не предлагается обработать руки антисептиком.

В аэропорту не соблюдается социальная дистанция в очереди на регистрацию, при досмотре и в перронных автобусах, курсирующих между бортом и терминалом. Немного пассажиров можно встретить в масках как в самом здании, так и в самолете. Перчатки вообще редко у кого увидишь. При этом персонал аэропорта не делает замечаний тем, кто без маски или перчаток.

«Просим Роспотребнадзор о проверке по данным фактам», - обращаются в надзорное ведомство активисты.

Напомним, в Челябинской области ситуация по коронавирусной инфекции на сегодня оценивается как достаточно напряженная. С начала пандемии лабораторно подтверждено более 16 тысяч случаев Covid-19. Зарегистрировано 450 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В сентябре суточное число случаев ковида стало постепенно расти. 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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