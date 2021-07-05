05.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 227 новых случаев ковида
05.07.2021
В Еманжелинске возбуждено уголовное дело в отношении двух теплоснабжающих организаций
05.07.2021
В Челябинске расследуют смерть сотрудницы промышленного предприятия
05.07.2021
В Челябинске ремонтируют часы на здании Арбитражного суда
05.07.2021
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске найдено тело девятилетнего школьника
Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки
05.07.2021
В Челябинске стартует третий этап опрессовки
28.06.2021
В Челябинске начинается третий этап опрессовок
27.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
25.06.2021
В Локомотивном готовятся возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021