Котова потребовала закрыть все открытые канализационные люки

Глава города Челябинска вновь подняла вопрос об открытых канализационных колодцах. Наталья Котова потребовала, чтобы коммунальщики взяли этот вопрос на особый контроль.

Об этом градоначальница сказала сегодня, пятого июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

«Прошу держать на контроле этот вопрос. Проверить все люки, если есть открытые, то их закрыть. Чтобы не случилось каких-либо чрезвычайных ситуаций», - сказала Котова.

Напомним, ранее, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор на территории Заячьего острова в Калининском районе и погибла. Прокуратура области начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

Вскоре прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по информации о падении ребенка в колодец инженерной сети около ЮУрГУ.

Также прокуратура установила, что вблизи домов № 43А по улице Первой Пятилетки имеются открытые колодцы сетей водоснабжения, территория вокруг колодцев в целях безопасности не огорожена.

Указанные колодцы находятся в ведении МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», являются частью систем водоснабжения и водоотведения Тракторозаводского района.