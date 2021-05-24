СК возбудил уголовное дело после смерти женщины, упавшей в открытый коллектор

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти 44-летней женщины, упавшей в открытый канализационный коллектор на «Заячьем острове».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор, расположенный на территории «Заячьего острова», расположенного в Калининском районе. Прокуратура области также начала проверку.

А сегодня, 24 мая, на аппаратном совещании глава города Наталья Котова дала поручение провести ревизию всех коллекторов и закрыть открытые люки.