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Котова: Спасибо челябинцам, что соблюдают домашний режим самоизоляции

Общество
Сегодня, 10:49
Автор: 
Инна Шемаева

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила жителей города, которые сохраняют режим самоизоляции и остались дома. Эти меры необходимы для того, чтобы не допустить новые случаи заражения коронавирусом.

Речь о соблюдении режима самоизоляции жителей Челябинска шла сегодня, 30 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

"Я хочу поблагодарить жителей Челябинска, которые выбрали  и соблюдают режим самоизоляции и остались дома. Данные, которые нам предоставили сотрудники ГИБДД и транспортных предприятий, это подтверждают. Пассажиропоток снизился, на дорогах города значительно меньше машин. Это правильный выбор, чтобы не допустить распространения инфекции", - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин объявил в обращении к россиянам, что дни с 28 марта по 5 апреля будут нерабочими, но с сохранением зарплаты. Дополнительные меры по ограничению связаны с распространения коронавируса. Это касается всех предприятий, кроме медучреждений, аптек, магазинов, которые продают продукты питания, банков и структур власти всех уровней. Данные категории компаний продолжают работу.

 

Пожилым людям также нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. С 26 марта в регионе введен карантин для лиц старше 65 лет для недопущения резкого всплеска заражений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Пожилым людям рекомендовано ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торгово-развлекательных комплексов. Для приобретения продуктов питания и медикаментов можно обращаться в органы социальной защиты или использовать специально отведенное время в магазинах и аптеках – до 10 часов утра.

Автор: 
Инна Шемаева
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