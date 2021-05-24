Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок

Глава Челябинска Наталья Котова спросила со своих заместителей Владимира Шамне и Максима Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со строительных площадок.

К теме контроля за соблюдением мер по недопущению выноса автотранспортом грунта и грязи с городских строек на проезжую часть мэр в очередной раз вернулась на состоявшейся сегодня, 24-го мая, «аппаратке» в администрации Челябинска.

Заместитель главы города по вопросам строительства Владимир Шамне, на которого Наталья Котова возложила обязанность контролировать процесс мойки, отрапортовал, что работа ведется на постоянной основе.

Градоначальницу такой ответ не устроил. Котова уточнила, что именно делается в этом направлении.

«Докладывают дорожники, реагируем на факты нарушений, ведем предупредительную деятельность, разослали всем письма, контролируем стройплощадки при объезде города. Нарушения, конечно, существуют. Боремся с нарушителями, заставляем убирать за собой», - дал более расширенный ответ Шамне.

Наталью Котову заинтересовало, каким образом ведется борьба.

«Составляете протоколы?» - спросила мэр.

«Протоколы не составляем. Достаточно звонков. Коллеги реагируют, убирают за собой», - ответил Владимир Шамне.

Тогда глава Челябинска взялась расспрашивать другого своего зама – по дорожному хозяйству и транспорту – Максима Куляшова про жалобы на строительные компании.

«Отрабатываем в рабочем режиме с Шамне. Взаимодействие налажено», - доложил Куляшов, однако его ответ Наталью Котову также не устроил, ведь свой вопрос она задавала о другом.

«Я спросила, есть ли жалобы. Отвечайте по существу. Есть жалобы или нет и сколько», - подчеркнула градоначальница.

«За предыдущую неделю жалоб не было», - лаконично ответил Куляшов.

Тогда Наталья Котова спросила, были ли жалобы за предыдущие недели.

«За предыдущие – были», - доложил зам.

Градоначальница продолжила «интервьюировать» чиновника и спросила, на какие строительные компании и по каким адресам. Куляшов назвал только один адрес и одну компанию: улица Татищева, СК «Легион».

К беседе подключился Владимир Шамне.

«Коллеги реагируют оперативно. Сейчас достаточно сухо. Больших загрязнений не допускается. Обычно загрязнения проезжей части случаются после дождя. Тем не менее, колеса у техники при выезде со строительных площадок должны мыть. Мы за этим следим», - отметил чиновник.